Pokemon Unite wkrótce z premierą na Androidzie oraz iOS! Nowości w świecie kieszonkowych stworków

Dość nietypowy romans Nintendo z formułą gier MOBA trwa w najlepsze – gigant z Kyoto ogłosił datę premiery Pokemon Unite na mobilnych platformach. Wyciągajcie smartfony, bo kieszonkowe stworki zawitają tam już niedługo!

Jesienne wieczory z Pokemon Unite

22 września 2021 roku – taką datę premiery podało Nintendo podczas dzisiejszego Pokemon Presents! Tak, jak gigant z Kyoto zapowiadał wcześniej, wersja mobilna ukaże się na smartfony z systemami Android oraz iOS, wspierając przy tym cross-play z konsolą Nintendo Switch.

Reklama

Gdyby tego było mało, gracze mobilni będą mogli połączyć grę ze swoim kontem Nintendo, dzięki czemu ich postępy zostaną zapisane nie tylko na smartfonach, ale też konsolach – jeśli tylko takie posiadają.

Pozostałe nowości z prezentacji

Równie ciekawe były pozostałe nowości – Pokemon Legends: Arceus ma być w pełni trójwymiarową przygodą w charakterze gry action-rpg. Choć na prezentacjach tytuł od początku nawiązuje stylistyką do The Legend of Zelda: Breath of the Wild, to według serwisu Destructoid, bliżej jej obecnie do klimatów serii Monster Hunter. Rzućcie zresztą okiem na sam trailer, bo na chwilę obecną data premiery tej pozycji to 28 stycznia 2022.

Najbardziej intrygujący jest jednak remake jednej z klasycznych gier serii. Pokemon Brilliant Diamond oraz Shining Pearl reprezentują czwartą generację stworków. Oryginalne pozycje były wydane na Nintendo DS w 2006 roku i dalej stanowią za jedną z bardziej lubianych odsłon gier z kieszonkowymi stworkami.

Z pierwszej generacji stworków The Pokemon Company wycisnęło co się da, więc pora teraz na czwartą, także bardzo popularną odsłonę serii. (źródło: Nintendo)

Odświeżone Diamond & Pearl zadebiutuje z kolei 19 listopada ekskluzywnie dla Nintendo Switch, więc fani z pewnością będą zachwyceni. Nawet jeśli stan techniczny gier produkowanych przez studio Gamefreak od długiego czasu pozostawia wiele do życzenia, to i tak nie ma to dla rynku wielkiego znaczenia.

Pokemony już od lat są bowiem na topie, a połączenie nostalgii z przypływem nowych fanów sprawia, że ten strumień pieniędzy jeszcze długo się nie wyczerpie.