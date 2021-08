Oto pełna lista zmian w aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077. Jest też zapowiedź pierwszych DLC

Nie ma co owijać w bawełnę – mamy pełną listę zmian w aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077, lecz ciągle CD Projekt RED nie podał jej daty premiery. Tak, jak w tym żarcie – ile osób z marketingu potrzeba do wypuszczenia jednego patcha?

DLC do Cyberpunk 2077!

Spokojnie, spokojnie! Zanim zerwiecie się z krzeseł, by ponownie instalować produkcję CD Projekt RED, rzućcie okiem na listę dodatkowej zawartości. Jest ona na swój sposób… porywająca.

Alternatywny wygląd Johnny’ego Silverhanda – można włączyć w Ustawieniach, w zakładce „Zawartość dodatkowa”.

Wielowarstwowa kurtka pilota z syntetycznej skóry, luminescencyjna kurtka punkowa – obie można znaleźć w skrytce w mieszkaniu V po otrzymaniu wiadomości od Viktora, po ukończeniu Pierwszej zasady Afterlife. Domyślnie są one rzadkiej/ikonicznej jakości, ale odblokowane zostają także schematy wytwarzania wyższej jakości.

Archer Quartz „Bandyta” – dostępny jako nagroda lub do kupienia (w zależności od wyborów gracza) po ukończeniu zadania Na rozdrożach, a następnie otrzymaniu wiadomości od Dakoty lub Rogue. Jeśli wiadomość nie przyszła, udaj się do Badlandów i oddal się od warsztatu Dakoty. Dakota potrzebuje kilku dni, aby się z tobą skontaktować.

Tak jest, żadnej dodatkowej misji! Jesteście zaskoczeni? Muszę przyznać, że także nie liczyłem na fajerwerki, lecz to jest po prostu… żenada.

Zmiany w aktualizacji 1.3 do Cyberpunk 2077

Choć wiele zmian dotyczy konkretnych zadań, jakie pojawiają się w Cyberpunk 2077, warto spojrzeć na te główne. To one właśnie oddają skalę działań, w jakiej CD Projekt RED pracuje nad swoim najnowszym dziełem.

Każdy z ogólnych podpunktów można rozwinąć. Zmian w Cyberpunk 2077 jest naprawdę wiele! (źródło: CD Projekt RED)

Trudno nie zwrócić uwagi na to, że w CD Projekt RED zbliża się sprawozdanie dla inwestorów. Ogromna lista zmian cieszy, ponieważ daje nadzieję na lepszą opiekę producenta nad grą. Szkoda jednak tej biednej zawartości dodatkowej – jedno poboczne zadanie zrobiłoby tu o wiele więcej dobrego marketingu niż poszczególne kostiumy.

Dajcie znać w komentarzach, czy przygoda w Night City jest teraz sprawniejsza? Osobiście do Cyberpunk 2077 powrócę, gdy pojawi się konkretna zawartość.