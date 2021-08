Facebook Messenger w pełni zaszyfruje rozmowy głosowe i wideo

Rozmowy głosowe i wideo cieszą się sporą popularnością wśród użytkowników Facebook Messengera. W związku z tym, wprowadzenie lepszych zabezpieczeń z pewnością zostanie przyjęte z entuzjazmem przez spore grono osób.

Facebook zadbał o bezpieczeństwo i prywatność

Niewykluczone, że dla większości osób słowa „bezpieczeństwo” i „prywatność” mają niewiele wspólnego z produktami firmy Marka Zuckerberga. Należy mieć jednak na uwadze, że chociażby w przypadku Messengera mamy do czynienia z naprawdę dobrze zabezpieczonym komunikatorem, chroniącym prywatne rozmowy przed niepowołanymi osobami. Oczywiście pod tym względem znajdziemy znacznie lepsze usługi, ale dla sporego grona użytkowników komunikator Facebooka będzie w zupełności wystarczający.

Od około 5 lat Messenger korzysta z szyfrowania end-to-end w celu zabezpieczenia konwersacji tekstowych. Natomiast w najnowszej aktualizacji, która została oficjalnie ogłoszona przez twórców, pełne szyfrowanie end-to-end obejmuje również rozmowy głosowe i wideo.

Jak już wcześniej wspomniałem, połączenia głosowe i wideo cieszą się dużym zainteresowaniem. Facebook podaje, że w zeszłym roku użytkownicy wykonywali 150 mln rozmów każdego dnia, więc danych do zabezpieczenia jest ogromna ilość.

Twórcy Messengera zaznaczają, że w przypadku szyfrowania end-to-end wymiana danych jest zabezpieczona od momentu „wyjścia” ze smartfona lub innego urządzenia aż do „dotarcia” do odbiorcy. Co więcej, tylko nadawca i odbiorca mogą odczytać treść wiadomości. Dostępu do nich nie ma nawet Facebook.

Tryb znikających wiadomości doczekał się ulepszeń

Kolejna nowość także powinna spodobać się osobom, które cenią swoją prywatność. Tryb znikających wiadomości, który pozwala przeprowadzić rozmowę bez martwienia się o późniejsze usuwanie historii, zyskał więcej opcji wyboru czasu.

Teraz użytkownik może wybrać automatyczne usuwanie wiadomości od zaledwie 5 sekund aż do 24 godzin. Oczywiście wszystkie przeprowadzone konwersacje w tym trybie są w pełni szyfrowane.

Facebook, przy okazji ogłoszenia opisanych przed chwilą nowości, zapowiedział jeszcze kolejne zmiany. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu najbliższych tygodni mają rozpocząć się testy szyfrowania end-to-end w przypadku czatów i rozmów grupowych, a także pojawi się możliwość zabezpieczenia wiadomości i rozmów prowadzonych na Instagramie.

Zarówno szyfrowanie end-to-end rozmów głosowych i wideo, jak i ulepszony tryb znikających wiadomości są właśnie udostępniane wszystkim użytkownikom. W związku z tym, że cały proces przeprowadzany jest stopniowo, niektórzy będą musieli poczekać do kilku dni na możliwość skorzystania z nowych funkcji.