Motorola Moto G30 mocno staniała. Teraz bardziej się opłaca

W recenzji Moto G30 Kasia (słusznie) zauważyła, że smartfon ma mocną konkurencję, nawet w obrębie samej oferty marki Motorola. Teraz jednak cena tej Motki mocno spadła, dzięki czemu stała się znacznie bardziej atrakcyjną propozycją.

Promocja: Motorola Moto G30 taniej aż o 200 złotych

Motorola Moto G30 zadebiutowała w sprzedaży w Polsce pod koniec lutego 2021 roku i kosztowała na start 899 złotych. Dwa miesiące później w sklepach w kraju nad Wisłą pojawiła się Moto G50, która w tej samej cenie oferowała obsługę sieci 5G, choć trzeba zauważyć, że jednocześnie też słabszą w niektórych aspektach specyfikację techniczną.

Moto G30 nie była bezkonkurencyjna, ale teraz może się nią zainteresować znacznie więcej osób, ponieważ jej cena w oficjalnej polskiej dystrybucji spadła z 899 złotych do 699 złotych – za taką kwotę można ją kupić m.in. w Media Expert. Przy okazji sklep dodaje w prezencie zaślepkę na aparat i dostęp do HBO GO na miesiąc. A jeżeli klient zdecyduje się na 30 rat 0%, to pierwszą zapłaci dopiero w styczniu 2022 roku.

Promocja: Motorola Moto G30 za 699 złotych w Media Expert (fot. Tabletowo.pl)

To nie pierwsza promocja na ten smartfon, lecz poprzednio jego cena została obniżona „tylko” o 100 złotych, natomiast teraz można go kupić o 200 złotych taniej względem ceny początkowej. Niestety nie wiadomo, czy to permanentna obniżka ceny, czy tylko ograniczona czasowo oferta specjalna.

Co oferuje Motorola Moto G30?

Za 699 złotych zdecydowanie warto rozważyć zakup tego smartfona, ponieważ oferuje on przede wszystkim 6,5-calowy wyświetlacz, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz, a także aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix oraz 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Na jego pokładzie jest też akumulator o pojemności 5000 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 15 W.

Ponadto Moto G30 oferuje moduł NFC do płatności Google Pay (i nie tylko), czytnik linii papilarnych (na panelu tylnym), 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Trzeba jednak pamiętać o tym, że smartfon nie należy do najlżejszych, ponieważ waży aż 200 gramów.