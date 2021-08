Frostpunk 2 oficjalnie zapowiedziany! Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowej gry 11 bit studios

Do tej pory pluję sobie w brodę, że tak późno nadrobiłem pierwszego Frostpunka. Będzie jednak okazja, by posypać głowę popiołem, bo 11 bit studios zapowiedziało właśnie Frostpunk 2, którego z pewnością kupię już przedpremierowo!

Frostpunk 2 oficjalnie!

Tylko kilka razy zdarzyło mi się zamówić grę przed jej premierą. Z reguły nie robię tego z dość prostego powodu – nie mam do większości twórców takiego zaufania, by kupować grę „w ciemno”.

Reklama

Jednak w przypadku 11 bit studios zrobię wyjątek, bo pierwszy Frostpunk to moim skromnym zdaniem jedna z najlepszych polskich gier w historii – i doczeka się kontynuacji!

Do sieci trafił już pierwszy zwiastun Frostpunk 2, który jasno sugeruje, że sequel pójdzie utartą ścieżką swojego poprzednika. Fabularnie gra dziać się będzie 30 lat po pierwszej części, gdzie ziemia nadal zmrożona jest po apokaliptycznej burzy.

Odłożymy jednak na bok węgiel, a skupimy się na nowym źródle energii – przemyśle naftowym. Znów jednak spodziewać możemy się ciągłej walki o przeżycie i trudnych wyborów moralnych.

Jakub Stokalski, współreżyser gry, wypowiada się o nowym projekcie w następujący sposób:

„Naszym celem jest dostarczenie graczom doświadczenia, które znacznie wykracza poza oryginalnego Frostpunka. Z wciąż rosnącym zespołem liczącym prawie 70 osób, mamy więcej siły roboczej, aby skupić się na wszystkich aspektach gry: skali, poziomie wyszlifowania czy jakości doświadczenia gracza, niemniej naszą główną ambicją jest stworzenie czegoś więcej niż tylko kontynuacji. To, czego gracze powinni oczekiwać, to szeroki wachlarz wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą”.

Niestety, to na razie tyle informacji, nie znamy ani daty premiery, ani pełnej listy platform – wiemy tylko, że gra na pewno pojawi się na PC, gdzie możecie dodawać ją już do swoich list życzeń na platformie Steam, do czego gorąco zachęcam – takie działanie pomaga twórcom w promocji Frostpunk 2.





Grafiki promocyjne Frostpunk 2

Darmowy weekend z Frostpunk!

Oprócz samej zapowiedzi w formie zwiastuna Frostpunk 2, 11 bit studios postanowiło w dodatkowy sposób przyciągnąć uwagę graczy, rozpoczynając darmowy weekend ze swoją poprzednią grą. Dzięki temu, przez kolejne 4 dni, możecie za darmo przetestować pierwszego Frostpunka na platformie Steam. Jeśli tytuł ten przypadnie Wam do gustu, będziecie mogli go kupić z aż 70% upustem!

Pamiętajcie jednak, że podstawowa wersja gry była jakiś czas temu rozdawana za darmo w sklepie Epic Games Store, a obecnie znajdziecie ją również w abonamencie Xbox Game Pass.