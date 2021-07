Uwaga! Rok darmowego Music Pass lub 10 GB internetu od Orange

Pomarańczowi tym razem naprawdę nie poskąpili dobra, jeśli chodzi o prezent w cyklicznej akcji Środy z Orange. Dla chętnych abonentów przygotowano roczną subskrypcję usługi Music Pass lub pakiet 10 GB internetu.

Rok Music Pass za darmo!

Kolejny prezent w ramach cotygodniowego rozdawnictwa w Orange jest skrojony pod potrzeby miłośników muzyki. Jeśli regularnie korzystasz ze Spotify lub innego serwisu strumieniującego muzykę w smartfonie i nie chcesz, żeby streaming uszczuplał twoje pakiety internetowe, to jest na to sposób – Music Pass. To swego rodzaju przepustka, umożliwiająca słuchanie ulubionej muzyki w wybranych aplikacjach i serwisach muzycznych bez pomniejszania paczek danych. Usługa obejmuje serwisy:

Tidal,

Spotify,

Amazon Music,

Deezer,

Polskie Radio,

Apple Music,

Open FM.

Zwykle abonenci Orange muszą płacić za Music Pass 5 złotych/mies. Teraz jednak, odwiedzając aplikację Mój Orange, mogą włączyć tę usługę za darmo, i to na rok!

Wystarczy wejść w zakładkę „Dla Ciebie” i odebrać prezent. Kiedy okres promocyjny będzie się kończył, operator przypomni nam o tym, by nasz rachunek nie powiększył się o 5 złotych w wypadku, gdybyśmy nie chcieli mieć włączonej usługi po wspomnianym roku.

Co jeśli mam już Music Pass?

Jeśli tak jak ja macie włączoną usługę Music Pass, nie zostanie ona przedłużona bezpłatnie o kolejny rok. Zamiast tego, w aplikacji Mój Orange znajdziecie prezent w postaci darmowego pakietu 10 GB. O jego aktywacji powinniście dowiedzieć się z osobnego SMS-a. Można go wykorzystać do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.