Nikt nie lubi stać w kolejce do kasy, szczególnie że często czas oczekiwania w nich na swoją kolej jest dość długi. Czasami nieco szybciej można zeskanować wszystkie produkty i uregulować należność za nie na kasie samoobsługowej, lecz nie zawsze jest to możliwe. Aplikacja Lidl Go, którą właśnie testuje niemiecka sieć dyskontów, pozwala klientom znacznie szybciej zapłacić za zakupy.

Aplikacja Lidl Go pozwoli znacznie szybciej zapłacić za zakupy

Serwis The Grocer donosi, że Lidl rozpoczął projekt pilotażowy nowej aplikacji o nazwie Lidl Go. Jest on realizowany w dyskontach, zlokalizowanych w południowo-zachodnim Londynie. Co ciekawe, program można było pobrać na urządzenia z systemem operacyjnym Android ze Sklepu Google Play, lecz został on z niego usunięty po tym, gdy portal The Grocer wysłał do Lidla dodatkowe pytania na jego temat. Tak samo ze strony sklepu zniknęły zasady i warunki korzystania z tej usługi.

Reklama

W ramach testów aplikacji Lidl Go, do której można się zalogować z wykorzystaniem konta Lidl Plus, klienci mogą skanować pakowane do koszyka produkty (również owoce i warzywa na wagę – wystarczy, że zeskanują kod kreskowy, wydrukowany przez wagę w sklepie). Następnie muszą wygenerować specjalny kod, który należy pokazać w kasie – później wystarczy zapłacić za zakupy, nie trzeba ich nawet wyjmować z wózka.

aplikacja Lidl Go (źródło: The Grocer)

Naturalnie Lidl zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy klienci mogą być uczciwi, bo taki system sprzedaży może być wykorzystany do kradzieży, dlatego w zasadach i warunkach aplikacji Lidl Go zapisano, że kasjerzy mogą wyrywkowo kontrolować koszyki, aby upewnić się, że zostały prawidłowo zeskanowane i klient nie wyniesie ze sklepu niczego, za co nie zapłacił.

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Lidl planuje wprowadzić aplikację Lild Go na inne rynki, w tym Polski. Prawdopodobnie będzie to zależało od wyników pilotażu, przeprowadzanego właśnie w Londynie. Sklep powinien jednak dodać opcję płacenia za zakupy przez aplikację (na przykład z wykorzystaniem Lidl Pay), aby klient nie musiał podchodzić do kasy. A jest to możliwe, ponieważ podobne rozwiązanie oferuje już Rossmann.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że według serwisu The Grocer, na podobny krok może zdecydować się w przyszłości także Aldi, bowiem ta sieć dyskontów zarejestrowała ostatnio znak towarowy „Shop & Go”.