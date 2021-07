Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000 Super powinny pojawić się już wkrótce

Pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 3000 miały swoją premierę pod koniec ubiegłego roku. NVIDIA sukcesywnie prezentowała kolejne układy GeForce Ampere, a stosunkowo niedawno, bo na początku czerwca, rodzina RTX zyskała kolejnych dwóch członków – RTX 3070 Ti oraz 3080 Ti. NVIDIA, podobnie jak w ubiegłych latach, ma w planach wydać odświeżone desktopowe, jak i mobilne karty Ampere. Według najnowszych informacji, już niedługo Zieloni zaprezentują karty GeForce RTX 3000 Super.

Nowe mobilne oraz desktopowe układy GeForce RTX 3000 Super

Jakiś czas temu w internecie pojawił się wyciek potwierdzający specyfikację nadchodzącego laptopa Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4, który – w zależności od wariantu – ma mieć różne wersje mobilnych układów GeForce RTX 3000 z dopiskiem Super. Karty, podobnie jak podstawowe, mobilne RTX 3070 oraz RTX 3080, mają oferować 8 lub 16 GB pamięci wideo, jednak dokładna specyfikacja powyższych GPU nie jest jeszcze znana. Dodatkowo użytkownik Twittera pod nickiem @greymon55 potwierdził, że „laptopowe” RTX Super pojawią się na początku 2022 roku.

Palit GeForce RTX 2080 Super (fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl)

Desktopowe układy GeForce RTX 3000 Super mają być częścią tzw. drugiej fazy Ampere, jednocześnie mają trafić do produkcji jeszcze w tym kwartale. NVIDIA podobno chce skupić się na sprzętowym ograniczeniu mocy algorytmów, które umożliwiają wydobywanie kryptowalut. Ogranicznik Hash Rate, polegający na sprzętowej barierze, może być zdecydowanie bardziej efektywny oraz, co najważniejsze, bardzo trudny do złamania aniżeli obecne rozwiązania oparte na oprogramowaniu. Ponadto, NVIDIA ma wykorzystać szersze magistrale pamięci (o większej ilości bitów), a karty RTX z dopiskiem Super mają mieć większe ilości pamięci wideo.

no, no node change for Ampere — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 15, 2021

Użytkownik Twittera Kopite7kimi twierdzi, że nadchodzące układy GeForce RTX 3000 Super – poza ogranicznikiem HR oraz większymi ilościami pamięci wideo czy szerszymi magistralami – nie wniosą większych zmian. Same rdzenie GPU nie ulegną zmianie, natomiast w planach jest wydanie GA103, czyli rdzenia, który ma cechować się osiągami pomiędzy GA102 znanym z flagowych RTX, czyli 3080, 3080 Ti oraz 3090, a GA104, wykorzystanym w RTX 3060 Ti, 3070 oraz 3070 Ti.

W przypadku poprzedniej generacji NVIDIA nie wydała wariantów Super kart z dopiskami Ti. Co ciekawe, istnieje prawdopodobieństwo, że do zwykłych kart Super dołączą także karty RTX 3000 Ti Super. Rdzeń GA103 raczej nie jest przygotowywany z myślą o tylko jednej karcie graficznej, a więc może znaleźć miejsce w układach RTX 3070 Super oraz RTX 3070 Ti Super.

Karty powinny mieć swoją premierę już na początku następnego roku.