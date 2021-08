Nowy Firefox 91 jest bezlitosny dla plików cookie. Jeden klik i już ich nie ma

Przeglądarka Firefox nie ma łatwo będąc jedyną prawdziwą alternatywą dla rozwiązań konkurencji opartych na silniku Chromium. Od pewnego czasu samotnie kroczy mniej uczęszczaną, lecz zdecydowanie bardziej prokonsumencką drogą i rozwija się w dziedzinie, w której inni polegli na całej linii. Zaczynając od wersji oznaczonej liczbą 86, Mozilla zaciekle walczy ze zbyt intensywnym wykorzystywanie plików cookie przez strony trzecie w celach marketingowych. Najnowsza aktualizacja idzie o krok dalej, jeszcze bardziej uprzykrzając życie żądnym ciasteczek algorytmom.

Za początek krucjaty Mozilli przeciwko zbyt nachalnym reklamodawcom można uznać rok 2019. Wtedy to właśnie do przeglądarki Firefox zawitała „wzmocniona ochrona przed śledzeniem”, pozwalająca nie tylko na blokowanie ciasteczek stron trzecich czy treści z elementami śledzącymi, ale również używającymi komputera użytkownika do generowania kryptowalut i zbierającymi informacje o konfiguracji aktualnie używanego urządzenia. Kolejnym kamieniem milowym okazało się wprowadzenie w wersji 86 funkcji znanej jako „Total Cookie Protection”, która ogranicza stronom trzecim zbyt zachłanne wykorzystywanie nie swoich ciasteczek do profilowania użytkownika.

Za pomocą prostych grafik, Mozilla tłumaczy wiele kwestii związanych z prywatnością w przyjazny laikom sposób (źródło: Mozilla)

Usuwanie ciasteczek w Firefox 91

Od teraz wchodząc w „Zachowane dane…” ciasteczek i witryn w zakładce „Prywatność i bezpieczeństwo” znajdującej się po lewej stronie menu ustawień przeglądarki, zamiast standardowej listy domen przechowujących pliki cookie, pojawi się wykaz wszystkich znajdujących się aktualnie w użyciu „słoików z łakociami” (zgodnie z infografiką), magazynującymi dane odwiedzonych witryn. Z poziomu ustawień można bez większych przeszkód wyświetlić i usunąć informacje przechowywane przez daną witrynę lokalnie na komputerze.

Aby za każdym razem nie musieć wchodzić w ustawienia i bawić się w szukanie tej jednej konkretnej strony, Firefox przygotował znacznie prostszy w obsłudze sposób. Wystarczy kliknąć w menu kontekstowe ukrywające się pod ikoną trzech poziomych linii w prawym górnym rogu zaraz po przyciskiem zamykającym aplikację, aby następnie zlokalizować wers „Historia”. Teraz wystarczy już tylko najechać kursorem na wybraną witrynę i prawym przyciskiem myszy zaznaczyć opcję „Zapomnij o witrynie”. Usunie ją to również z historii ostatnio przeglądanych stron.

Najnowsza wersja przeglądarki Firefox w wersji 91 od dzisiaj jest globalnie dostępna do pobrania, a stosowna aktualizacja powinna być już zainstalowana na większości urządzeń.