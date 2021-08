Ależ promocja! A Plague Tale: Innocence i Minit dostępne za darmo

Właśnie nadarza się okazja, żeby zdobyć za darmo dwie świetne gry. Przez najbliższy tydzień możecie pobrać bezpłatnie A Plague Tale: Innocence i Minit! W obie produkcje zdecydowanie warto zagrać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście.

A Plague Tale: Innocence za darmo

Jednym z najbardziej pozytywnych, growych zaskoczeń roku 2019 bez wątpienia było A Plague Tale: Innocence, które zostało bardzo ciepło przyjęte przez graczy na całym świecie. W założeniach jest to dość prosta i liniowa produkcja, jednak za sprawą dość niecodziennych – jak na gry wideo – realiów i wciągającej fabuły wyróżniała się na tle innych gier w tamtym okresie.

Ja tytuł ten również wspominam ze sporą sympatią, bo była to jedna z pierwszych dużych, recenzowanych przeze mnie gier na łamach Tabletowo i na długo zapisała się w mojej pamięci. Bez dwóch zdań warto zagrać w tę produkcję, jeśli do tej pory tego nie zrobiliście.

Wymagania sprzętowe A Plague Tale: Innocence:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7/8/10 (64-bitowy) Windows 7/8/10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i3-2120 (z taktowaniem 3,3 GHz) lub

AMD FX-4100 X4 (z taktowaniem 3,6 GHz) Intel Core i5-4690 (z taktowaniem 3,5 GHz)

lub AMD FX-8300 (z taktowaniem 3,3 GHz) Pamięć RAM: 8 GB 16 GB Wolne miejsce na dysku: 50 GB 50 GB Karta graficzna: Z 2 GB pamięci VRAM

GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7870 Z 4 GB pamięci VRAM

GeForce GTX 970 lub Radeon RX 480

Minit

„Minit” to osobliwa krótka przygoda rozgrywana w 60-sekundowych podejściach. Jako bohater gry, opuszczamy bezpieczny dom, by pomóc niezwykłym postaciom, odkryć niezliczone sekrety i pokonać niebezpiecznych wrogów — wszystko w nadziei na pozbycie się dość niefortunnej klątwy, która skraca każdy dzień do jednej minuty. „Minit” jest owocem współpracy Kitty Calis, Jana Willema Nijmana, Jukio Kallio i Dominika Johanna. To specyficzny tytuł, który już kiedyś był udostępniany w Epic Games Store, ale zdecydowanie warty sprawdzenia!

W obie gry zagracie na komputerach z systemem Windows, a Minit ruszy także na macOS. Dodatkowo, A Plague Tale: Innocence oferuje polską wersję językową w postaci napisów.

Oba tytuły możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie sklepu Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 12 sierpnia o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe tytuły, o czym – jak zawsze! – Was poinformujemy.