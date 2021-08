Beta Diablo II: Resurrected będzie dostępna już wkrótce. Jest (nie)oficjalna data

Choć pełna wersja Diablo II: Resurrected zadebiutuje za nieco ponad miesiąc, to fani jednej z najpopularniejszych gier Blizzarda czekają też niecierpliwie na ogłoszenie beta-testów. Wygląda na to, że znamy już datę także i tego wydarzenia, z dość nieoczekiwanego źródła.

Zielone źródło informacji

Tym razem informacja pochodzi nie od pracowników studia, a od samej firmy Microsoft! Na stronie produktu w Microsoft Store, w sekcji „data wydania”, pojawiła się data 17 sierpnia 2021 roku. Może to sugerować, że to właśnie wtedy rozpocznie się beta Diablo II: Resurrected, zwłaszcza że termin ten na zniknął już ze strony reprezentującej wersję beta gry.

Reklama

Beta Diablo II: Resurrected – 17 sierpnia, jak byk! (źródło: Telepolis)

Warto tutaj przypomnieć, że Diablo II: Resurrected zadebiutuje oficjalnie 23 września 2021 roku na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch oraz oczywiście na komputerach PC. Z uwagi na nostalgię, cała redakcja ostrzy sobie zęby na to, by raz jeszcze stawić czoła Panu Grozy.

Diablo II: Resurrected – nowy początek legendy

Nic w tym dziwnego – od najmłodszych lat słyszę, jak wielką legendą wśród gier pecetowych jest owiany sequel do oryginalnego Diablo. Przez swój konsolowy rodowód nigdy nie miałem jednak okazji, by zanurzyć się w tym hack&slash. Dlatego też bardzo cieszę się na ten remake. W końcu odpowiada za niego nie Blizzard, a Vicarious Visions – studio odpowiedzialne za takie odświeżenia, jak Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy oraz Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Vicarious Visions ma dobrą rękę do odświeżania starych franczyz. Miejmy nadzieję, że w przypadku Diablo II Resurrected będzie podobnie!

Jeżeli studio utrzyma jakość z poprzednich swoich produkcji, to z pewnością gracze, którzy topili godziny w Diablo II, utopią je raz jeszcze. Ja tymczasem nie będę już psuł sobie kolektywnych wspomnień innych graczy i poczekam na wersję Resurrected. Tylko za jego sprawą będę miał szansę pokochać Diablo II tak, jak miliony graczy zrobiło to ponad 20 lat temu. Zwłaszcza że na mobilne Diablo Immortal, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.