YouTube dodaje nowy gest, który ułatwi przewijanie wideo

O pasku postępu w aplikacji YouTube można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest wygodny w użytkowaniu. Odkąd usunięto możliwość przewinięcia do dowolnego momentu jednym prostym dotknięciem, jego użytkowanie stało się dosyć toporne. Teraz Google stara się naprawić błąd i powoli zaczyna wprowadzać nowy gest do przewijania.

Nowe gesty ułatwią korzystanie z aplikacji YouTube?

Od razu odpowiem: tak! Jeśli w dalszym ciągu ubolewasz nad usunięciem tap-to-seek, to niedługo możesz przestać. Nowe gesty może nie są tym samym, co wcześniej, ale z pewnością poprawią wygodę użytkowania. Obecny sposób na przewijania wideo – wywołanie paska postępu, wcelowanie w niego i szukanie interesującego nas momentu – nie jest najbardziej intuicyjne, ani też szczególnie szybkie.

Na szczęście pojawiło się rozwiązanie. Jeden z użytkowników Reddita – u/FragmentedChicken – zauważył, że YouTube wprowadził nowe gesty. Teraz, żeby szybciej (i precyzyjniej) przewinąć pasek postępu, wystarczy go wywołać i przytrzymać palec w dowolnym miejscu, po krótkiej chwili będziemy mogli przeciągnąć palcem po ekranie bez zasłaniania paska, co obrazuje poniższy gif.

Tak wygląda obsługa nowego gestu do przewijania wideo w aplikacji YouTube (via. AndroidPolice)

Nie jest to jedyny gest, jaki pojawił się u niektórych z użytkowników. Ułatwione będzie także przewijanie filmików podzielonych na rozdziały. Podwójne tapnięcie dwoma palcami w ekran pominie oglądany obecnie rozdział i pozwoli kontynuować oglądanie od początku kolejnego. Funkcja może okazać się szczególnie przydatna przy nawigacji dłuższych, pofragmentowanych filmów, np. podcastów.

Wrażenia z użytkowania

Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Choć nie należę do grona osób, którym szczególnie brakowało funkcji tap-to-seek, to przyznaję, że nowe gesty przewijania są bardzo wygodne w użytkowaniu. Przyzwyczaić się do nich nie będzie trudno. Mimo tego, że są to raczej drobnostki niż ważne zmiany platformy, wielu osobom mogą i z pewnością poprawią komfort codziennego korzystania z YouTube.