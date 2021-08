YouTube bez reklam w niższej cenie. Trwają testy subskrypcji Premium Lite

Jeśli płacisz za YouTube Premium, aby tylko mieć dostęp do materiałów bez reklam, to być może już wkrótce będziesz mógł skorzystać z nowego planu. Zapewnia on mniej funkcji, ale przede wszystkim jest zauważalnie tańszy.

YouTube Premium zapewnia dostęp do wielu pożądanych funkcji

Od ponad roku w Polsce dostępny jest plan Premium dla użytkowników YouTube. Za 23,99 złotych miesięcznie otrzymujemy filmy pozbawione reklam, możliwość pobierania offline, odtwarzanie w tle, a także usługę YouTube Music Premium, będącą ciekawą alternatywą dla Spotify czy Apple Music.

Trzeba przyznać, że wspomniany pakiet jest całkiem atrakcyjny pod względem oferowanych funkcji. W końcu zawiera on rozwiązania, które od dłuższego czasu były wyczekiwane przez wiele osób.

Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszyscy potrzebują pełnego pakietu dostępnych funkcji. Szczególnie gdy preferują inną usługę streamingu muzyki niż YouTube Music i nie korzystają z trybu offline. Na szczęście niebawem powinni oni otrzymać plan dopasowany do ich potrzeb.

YouTube Premium Lite, czyli bez reklam i w niższej cenie

Liczba reklam wyświetlanych podczas oglądania filmów na YouTube potrafi być irytująca. Nic więc dziwnego, że użytkownicy szukają sposobów na ich ograniczenie lub najlepiej pozbycie się sponsorowanych przerywników.

(fot. The Verge)

Oficjalna metoda sprowadza się do zapłacenia 23,99 złotych miesięcznie. Jeśli jednak komuś zależy wyłącznie na usunięciu reklam, bez dodatkowych funkcji, to przygotowany plan może nie być zbyt dobrą ofertą – jest po prostu za drogi.

Jak informuje serwis The Verge, Google najwidoczniej jest świadome, że część widzów chciałoby tylko filmów bez reklam. W związku z tym firma z Mountain View rozpoczęło testy nowego planu. Pozwoli on pozbyć się reklam w odczuwalnie niższej cenie.

Nowa oferta jest testowana w krajach skandynawskich i Beneluksu. Została wyceniona na 6,99 euro miesięcznie. Dla porównania, podstawowy pakiet YouTube Premium na tych rynkach to wydatek rzędu 12,99 euro.

Obecnie prowadzony jest program testowy, ale docelowo usługa ma trafić do pozostałych krajów Europy. W Polsce należy oczekiwać ceny na poziomie 14-15 złotych. Oczywiście warto mieć na uwadze, że w tym przypadku otrzymamy tylko możliwość oglądania filmów bez reklam. Nie dostaniemy natomiast dostępu do trybu offline czy funkcji słuchania w tle.