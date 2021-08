Słuchawki Honor Earbuds 2 Lite powalczą o klienta niską ceną i długim czasem pracy

Pomimo usilnych starań, Honor nie zdołał jeszcze podbić światowych rynków zbytu swoją ofertą bezprzewodowych słuchawek, jednak była marka Huawei nie poddaje się i z dumą zapowiada kolejną odsłonę rozsądnie wycenionych Earbuds 2. Honor Earbuds 2 Lite będą próbowały przekonać do siebie potencjalnych klientów nie tylko niewygórowaną ceną i długim czasem pracy na akumulatorze, ale również ergonomiczną konstrukcją oraz paroma sztuczkami, których nauczyły się od starszego rodzeństwa.

Honor Earbuds 2 Lite – specyfikacja

Każda słuchawka Earbuds 2 Lite ma wymiary 37,5 mm x 23,9 mm x 21 mm i wagę około 5,5 grama. Etui z kolei to pudełko 45,5 mm x 61,2 mm x 25,35 mm i waży 41 gramów. Wśród dostępnych w sprzedaży modeli znajdą się dwie wersje kolorystyczne: czarna i biała (lub zgodnie z materiałami promocyjnymi: Midnight Black oraz Glacier White). Słuchawki da się połączyć z drugim urządzeniem za pośrednictwem standardu Bluetooth w wersji 5.2 i obsłużą kodek AAC.

Reklama

źródło: HiHonor

Największym, choć producent zapewnia, że nie jedynym, atutem Earbuds 2 Lite ma być ich czas pracy na jednym ładowaniu. I rzeczywiście, akumulator o pojemności 55 mAh, który według deklaracji ma wytrzymać nawet do 10 godzin ciągłego słuchania muzyki, robi wrażenie. Co więcej, już 10 minut wystarczy, aby naładować je do 40%, co przekłada się na 4 godziny dalszego użytkowania. Etui ładowane za pośrednictwem kabla USB-C także ma czym się pochwalić, bowiem potrafi ono wydłużyć czas pracy słuchawek o aż 32 dodatkowe godziny.

Kolejnym wartym odnotowania faktem jest obecność aktywnej redukcji szumów, wciąż rzadko spotykanej w tej półce cenowej. Ciekawie prezentuje się również, jak go nazywa Honor, „tryb świadomości”, który przy pomocy zestawu dwóch mikrofonów w każdej słuchawce i algorytmów sztucznej inteligencji, wychwytuje dźwięki otoczenia, które zasługują na większą uwagę ze strony użytkownika. Kiedy AI wykryje prowadzoną rozmowę, automatycznie wyłączy ANC i przyciszy aktualnie odtwarzany utwór.

Earbuds 2 Lite wspierają także gesty dotykowe, co prawda w raczej podstawowym zakresie, ale zawsze jest to jakieś ułatwienie. Dotykając słuchawki dwa razy w krótkim odstępie czasu można na przykład odebrać lub zakończyć połączenie telefoniczne, czy wstrzymać/wznowić odtwarzanie muzyki. Od aktywnej redukcji szumów (albo jej braku) dzieli użytkownika tylko jedno, krótkie „tapnięcie”.

Rozpoczęcie sprzedaży zostało zaplanowane na 7 sierpnia bieżącego roku, a omawiane słuchawki jako pierwsi będą mogli kupić mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii w cenie wynoszącej 69,90 euro (~320 złotych).