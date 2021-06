Honor Earbuds 2 SE – nowe słuchawki z ANC i przyzwoitym czasem pracy na jednym ładowaniu

Poza długo przez wszystkich wyczekiwanymi smartfonami z linii Honor 50, chińska firma ogłosiła również swoje najnowsze, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Honor Earbuds 2 SE, bo to o nich właśnie mowa, wydają się być rozsądną propozycją dla tych, którzy cenią sobie kompaktowe rozmiary i ergonomię. Nie są to bynajmniej ich jedyne zalety, bowiem wszystko, co najlepsze, producent umieścił wewnątrz urządzenia.

Honor Earbuds 2 SE – specyfikacja

Pojedyncza słuchawka ma wymiary zaledwie 37,5 x 23,9 x 21 mm i waży niecałe 5,5 gramów. Etui ładujące to z kolei bryła 45,5 x 61,2 x 25,35 mm o wadze 41 gramów. Dostępne są w dwóch, klasycznych wersjach kolorystycznych – czarnej i białej (lub jak nazywa je Honor – Midnight Black i Ice White). Słuchawkom pot i zachlapania są niestraszne, gdyż spełniają one normę wodoodporności IPX4. Urządzenie obsługuję Bluetooth w wersji 5.2 i standard AAC.

źródło: HiHonor

Producent deklaruje, że akumulatory o pojemności 55 mAh umieszczone w każdej słuchawce są w stanie wytrzymać 10 godzin ciągłego słuchania muzyki podczas jednego cyklu ładowania, co ma być poprawą rzędu 186% względem poprzedniej generacji. Samo etui (akumulator 410 mAh) pozwoli cieszyć się ulubionymi utworami o 32 godziny dłużej, a zaledwie godzina „pod prądem” wystarczy na 4 godziny dalszego użytkowania. Do zestawu dołączany jest kabel USB-C, za pośrednictwem którego ładuje się wspomniany zestaw.

Honor Earbuds 2 SE wyposażono w niestandardowe, dynamiczne 10-milimetrowe przetworniki i membranę z kompozytu polimerowego. Słuchawki obsługują cały wachlarz dotykowych gestów – za pomocą dwukrotnego dotknięcia słuchawki można zatrzymać lub wznowić aktualnie słuchany utwór, a w przypadku rozmów telefonicznych odebrać, odrzucić, bądź zakończyć połączenie. Dłuższe przytrzymanie słuchawki reguluje tryb aktywnej redukcji szumów.

Zaprzęgnięta do pracy sztuczna inteligencja oraz zestaw dwóch mikrofonów są w stanie wychwycić ludzki głos spośród innych dźwięków dobiegających z otoczenia, dzięki czemu rozmówca będzie słyszał przede wszystkim rozmówcę, a nie np. ruch uliczny nieopodal.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie będzie wymagane zdjęcie słuchawek, aby skutecznie porozmawiać z kimś w cztery oczy – dedykowany specjalnemu trybowi gest wyłączy redukcję szumów i tymczasowo wyciszy muzykę. Nie zabrakło również trybu stworzonego z myślą o graczach – ten ogranicza do minimum opóźnienie w przesyle danych.

źródło: HiHonor

Honor Earbuds 2 SE zostały wycenione na 469 juanów (równowartość ~270 złotych). Zamówienia można składać już teraz, jednak do oficjalnej sprzedaży w Chinach trafią dopiero 25 czerwca.