Activision Blizzard otwiera nowe studio, które zajmować będzie się mobilnym Call of Duty

Blizzard nie ma ostatnio zbyt dobrej prasy, więc nawet najmniejsze, pozytywne doniesienia na temat tego studia są dla firmy na wagę złota. A z pewnością do dobrych informacji można zaliczyć tę, że Activision Blizzard otwiera właśnie nowe studio.

Activision Blizzard otwiera nowe studio, stworzone z myślą o mobilnym Call of Duty

Prezes Activision Blizzar, Daniel Alegre, poinformował podczas ostatniej rozmowy z inwestorami, że firma postanowiła otworzyć kompletnie nowe studio. Nowo utworzony zespół skupić się ma na mobilnej marce Call of Duty, która ostatnio może pochwalić się bardzo dużą popularnością, która bynajmniej nie jest przypadkowa.

Za wszystkim stoi bowiem bardzo udana odsłona Call of Duty Mobile, która w październiku 2019 roku debiutowała na urządzeniach z Androidem, iPhonach i iPadach. Co ciekawe, gra ta do tej pory odnosi całkiem duże sukcesy, co jak na dwuletni już prawie tytuł nie jest częste na rynku mobilnym. Spodziewać się więc możemy, że nowe studio skupione tylko i wyłącznie na tej gałęzi rynku, dodatkowo zwiększy popularność serii na urządzeniach mobilnych.

Co to oznacza dla Call of Duty Mobile?

Trudno na ten moment dokładnie powiedzieć. Możemy być pewni, że Call of Duty Mobile nadal będzie aktywnie wspierane, co nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ gra nadal pod tym względem błyszczy. Spodziewać się najprawdopodobniej możemy też nowych odsłon CoD-a na mobilnych platformach, może nawet bardziej skupionych na pojedynczym graczu?





Cokolwiek by to jednak nie było, trzymam kciuki, aby w nowym studiu panowała nieco lepsza atmosfera i lepsze warunki pracy niż w głównych zespołach Blizzarda.