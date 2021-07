Windows 11: kolejna faza testów jeszcze w lipcu

Wszystko wskazuje na to, że testy systemu Windows 11 idą zgodnie z planem. Jeszcze w tym miesiącu nowa wersja okienek trafi do szerszego grona testerów, czekających na możliwość osobistego przetestowania nowości.

Jak swego czasu pisałem w materiale dotyczącym pierwszych wrażeń z pracy na systemie Windows 11, jestem mocno zaskoczony, że wczesna wersja deweloperska może być tak stabilna i zapewniać taki komfort użytkowania komputera, a wszystko to mimo instalacji na naprawdę bardzo słabym laptopie. Wiele wskazuje na to, że Windows 11 nie tylko będzie się świetnie prezentował, ale też działał dokładnie tak, jak tego oczekujemy od systemu wydawanego przez Microsoft.

Zanim jednak wszyscy chętni będą mogli zaktualizować swoje komputery, a nowe jednostki z tym systemem trafią na sklepowe półki, minie jeszcze kilka miesięcy, podczas których system zostanie dopieszczony do tego stopnia, by przekazać go w ręce użytkowników niezależnie od ich poziomu biegłości w obsłudze komputera. Kolejny krok w tym celu, już w tym miesiącu.

Windows 11 pojawi się w kanale beta

Na tę chwilę, Windows 11 dostępny jest w ramach programu Windows Insider, a konkretnie kanału Dev, dedykowanego producentom sprzętu i oprogramowania. Jeszcze w lipcu z możliwości pobrania Jedenastki będą cieszyć się subskrybenci kanału Beta, co oznacza, że system jest już gotowy do przedstawienia szerszemu gronu odbiorców niż dotychczas.

Termin udostępnienia nowego systemu w kanale Beta programu Windows Insider został potwierdzony na platformie Twitter programu:

Bez wymagań minimalnych

Co istotne, dostępna w Windows Insider wersja beta Windowsa 11 nie będzie sprawdzała, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe do jej uruchomienia. Oznacza to, że wystarczy posiadać komputer, który spełnia kryteria kwalifikacji do programu Windows Insieder, wy korzystać już teraz z najnowszego systemu od Microsoftu.

Pozostało mi znów powiedzieć, że nie mogę się doczekać kolejnych wersji Jedenastki. Zapowiadają się bardzo ciekawie!