Alldocube iWork 20 chce być fajnym tabletem z Windowsem, ale konkurencja go zjada

Tablet z Windowsem to rzadki okaz, a tani model to już w ogóle. Mimo wszystko można takie znaleźć na rynku, a Alldocube iWork 20 jest jedną z najnowszych propozycji. Czy jednak godną uwagi? Z jednego powodu na pewno, ale są bardziej opłacalne.

Specyfikacja Alldocube iWork 20

Najmocniejszą stroną tego tabletu wydaje się nóżka, dzięki której można go ustawić w dowolnej pozycji bez konieczności korzystania z dodatkowych akcesoriów. Rozwiązanie to może przydać się w wielu sytuacjach, a znane jest przede wszystkim z urządzeń Microsoftu z serii Surface.

Specyfikacja tabletu jest jednak mocno przeciętna w kluczowych aspektach i może zniechęcić wiele osób do zakupu tego urządzenia. Alldocube zastosowało bowiem w nim dwurdzeniowy (i dwuwątkowy) procesor Intel Celeron N4020 1,1 GHz – 2,8 GHz oraz zaledwie 4 GB RAM. Dobra wiadomość jest jednak taka, że na pokładzie jest dysk SSD o pojemności 128 GB, a do tego sprzęt obsługuje karty pamięci i na dodatek można dołożyć samodzielnie drugi dysk SSD.







Tablet ma też wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który umieszczono w metalowej obudowie. Na jej prawym boku można znaleźć porty USB-A 3.0, USB-C i micro HDMI oraz złącze DC do ładowania, natomiast na przeciwnym 3,5 mm audio, włącznik i klawisze do regulacji głośności.

Ponadto tablet ten oferuje aparaty o rozdzielczości 2 Mpix zarówno na przodzie, jak i tyle oraz podwójne głośniki, a także obsługę łączności bezprzewodowej z wykorzystaniem Bluetooth i WiFi (w tym na częstotliwości 5 GHz). Niestety, o 4G LTE nie ma mowy.

Jak już zostało wspomniane, specyfikacja Alldocube iWork 20 obejmuje system Windows (konkretniej Windows 10), a do tego też akumulator o pojemności 24 Wh, który można ładować przewodowo z mocą 24 W (ładowanie jest możliwe zarówno przez dedykowany port DC 3,5 mm, jak i złącze USB-C).

Tablet ma wymiary 168×249,9×9,2 mm i waży 600 gramów.

Cena Alldocube iWork 20. To niedrogi tablet z Windowsem

Cena Alldocube iWork 20 została ustalona na 289,99 dolarów, co jest równowartością ~1150 złotych. Tablet można już zamawiać w oficjalnym sklepie marki Alldocube na platformie AliExpress, ale trzeba pamiętać o konieczności zapłacenia jeszcze 23% VAT i 8,50 złotych opłaty pocztowej przy dostawie.

Cena Alldocube iWork 20 nieszczególnie zachęca do zakupu, ponieważ za podobne pieniądze można kupić inny tablet z Windowsem – Chuwi Hi10 Go, który jest zdecydowanie ciekawszą, bo lepiej wyposażoną propozycją (choć bez nóżki, ale za to z akcesoriami w zestawie).