PlayStation 5 wkrótce ze wsparciem dla dysków M2. SSD

Wygląda na to, że aktualizacja oprogramowania PlayStation 5, która pozwoli na korzystanie z dodatkowych dysków SSD, pojawi się już niebawem. Rozpoczął się bowiem niejawny program testów oprogramowania PS5, w którym chętni mogą sprawdzić tę funkcję.

Prędkość bez ograniczeń

Głównym mankamentem wewnętrznego dysku PlayStation 5 jest jego pojemność. W czasach, gdy najpopularniejsze gry osiągają rozmiary powyżej 150 GB, dysk twardy o rozmiarze 825 GB to zdecydowanie za mało. Sony zdaje się rozumieć to doskonale – od premiery konsoli w sklepach były dostępne specjalne karty rozszerzeń, pozwalające na zwiększenie pojemności nawet do 4 TB.

Problemem jest jednak cena tych kart, a także monopol Seagate na ich dystrybucję. Na szczeście sytuacja ta nie potrwa długo, ponieważ dzisiaj do testerów trafiła beta aktualizacji oprogramowania konsoli, która pozwala na instalację dowolnego dysku zgodnego ze standardem M2. SSD. Jak donosi serwis The Verge, kompatybilne nośniki muszą wspierać PCIe Gen4 oraz osiągać prędkości odczytu od 5500 MB/s wzwyż. Dodatkowo, obsługiwane dyski muszą mieć pojemność w przedziale 250 GB do 4 TB.

Patrząc na parametry Samsung 980 Pro, dysk ten z pewnością świetnie poradzi sobie w PlayStation 5 (źródło: Media Expert)

Dyski, dyski… Co jeszcze nowego w PS5?

Na wsparciu dla dodatkowych dysków SSD lista zmian się nie kończy. Zobaczcie, co jeszcze udało się Sony wprowadzić w nowej aktualizacji:

Śledzenie trofeów – możliwy wybór 5 pucharów, które chcemy w najbliższym czasie zdobyć oraz monitorowanie postępu;

PlayStation Now – wybór między przesyłaniem obrazu w rozdzielczości 720p oraz 1080p;

3D Audio w telewizorach – pomiar zostaje wykonany za pomocą kontrolera Dual Sense, likwiduje to konieczność korzystania z słuchawek obsługujących 3D Audio;

Centrum Sterowania.

Ważną informacją jest to, że beta aktualizacji nie zawiera wsparcia dla VRR oraz rozdzielczości 1440p. Cóż, na to gracze będą jeszcze chwilę musieli poczekać, mimo tego, że te dwa dodatki są przez społeczność bardzo pożądane. Zmiany jednak są dość istotne, zwłaszcza dla osób, którym miejsca na gry zawsze w konsoli za mało.