Bang & Olufsen przedstawia wyjątkowe słuchawki z ANC – poznajcie Beoplay EQ

Firmie Bang & Olufsen nie można zarzucić niskiej jakości produktów, choć zazwyczaj nie idzie ona w parze z konkurencyjną ceną. Już niedługo do sprzedaży trafi model słuchawek Beoplay EQ. Cena robi piorunujące wrażenie, a co z resztą?

Beoplay EQ droższe od AirPodsów Pro

Bang & Olufsen nigdy nie dążył do tego, by któryś z ich produktów znalazł się w rankingach opłacalności. W kwietniu tego roku marka zaprezentowała słuchawki, które miały skraść serca graczy. Model Beoplay Portal co prawda skradł, ale głównie ich pieniądze. Wyobrażacie sobie akcesorium stworzone dla konsoli, droższe od samej konsoli? Na pierwszy rzut oka Beoplay EQ również zaskakują ceną, ale być może model ten oferuje coś, za co warto zapłacić?

Najnowsze słuchawki Bang & Olufsen mają wykorzystywać aktywną eliminację szumów w połączeniu z pasywnym uszczelnieniem. Jest to pierwszy tego typu produkt w portfolio tego producenta. O ANC zadbać ma sześć mikrofonów, których zadaniem będzie wyłapywanie dźwięków z zewnątrz, by później mogły zostać wyciszone tak, by nie dotarły do użytkownika. Dlaczego cena Beoplay EQ jest wyższa niż AirPodsów Pro? Przede wszystkim bateria ma umożliwiać odtwarzanie muzyki z włączonym ANC przez 6,5 godziny. Wcześniej wspomniany konkurencyjny zestaw może pracować 2 godziny krócej.

Warto zaznaczyć również, że etui ładujące wykonane jest z aluminium, a nie jak w przypadku AirPodsów od Apple… z plastiku. Umieszczenie słuchawek na 20 minut w kompaktowej obudowie, umożliwia odtwarzanie utworów przez kolejne 2 godziny. Samo etui naładujemy, wykorzystując port USB typu C. Przewody możemy jednak wyrzucić, jeśli zawsze będziemy korzystać z ładowania bezprzewodowego.

Model Beoplay EQ obsługuje adaptacyjny aptX, a ze smartfonem połączy się dzięki najnowszemu Bluetooth 5.2. Sama konfiguracja i połączenie się ze słuchawkami będzie szybkie i proste, tak samo, jak w przypadku AirPodsów, z tym że Bang & Olufsen gwarantuje to również użytkownikom Androida. Niestety, na słuchawki będzie trzeba nieco uważać – ich odporność na pył i wodę określa norma IP54. Jak za tę cenę, wypada to raczej słabo.

Bang & Olufsen Beoplay EQ prezentują się naprawdę dobrze (źródło: Bang & Olufsen)

Bang & Olufsen Beoplay EQ – kiedy, gdzie, za ile?

Najnowsze słuchawki firmy Bang & Olufsen mają trafić do sprzedaży już 19 sierpnia. Produkt będziecie mogli zamówić bezpośrednio ze strony producenta za… 399 euro. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarna i piaskowa. Niestety, sama cena wywołała na mnie większe wrażenie niż aktualnie dostępna specyfikacja tego modelu. Jeśli poszukujecie właśnie słuchawek z ANC i Beoplay EQ znalazł się na Waszej liście, to sam wstrzymałbym się z decyzją zakupową do pierwszych recenzji.