AirPods 3 mogą pojawić się już we wrześniu! Wreszcie dostaniemy bardziej widoczne zmiany

Najnowsze doniesienia wskazują, że słuchawki, które sprzedawane są przez Apple w prawie niezmienionej formie od 2016 roku, w końcu doczekają się następcy. Model AirPods 3 ma zostać zaprezentowany podczas wrześniowej konferencji wraz z iPhonem 13.

Kilka lat bez większych zmian

Różnica między AirPodsami pierwszej generacji, a AirPodsami 2 była niewielka. Polegała głównie na wprowadzeniu do nowszego modelu czipu H1, który pozwalał m.in. na korzystanie z komendy „Hey Siri” bez konieczności sięgania po smartfon. Wniósł on również kilka poprawek, takich jak zmniejszenie opóźnień czy wydłużenie czasu pracy na akumulatorze podczas rozmów telefonicznych. Słuchawki AirPods 2 zyskały również zmodernizowane etui, które umożliwiło bezprzewodowe ładowanie.

Słuchawki AirPods 2 (fot. Apple)

Biorąc pod uwagę „postęp” między tymi dwiema generacjami słuchawek, można stwierdzić, że są one sprzedawane w prawie niezmienionej formie od 5 lat. Warto więc czekać na nowe AirPods 3.

AirPods 3 – kosmetyczne zmiany czy rewolucja?

Model, który ma pojawić się we wrześniu, może otrzymać odświeżone wnętrze, a wygląd zewnętrzny ma zbliżyć je do droższego brata – AirPods Pro. Sam kształt słuchawek, poza skróconymi czółkami ma się zmienić nieznacznie. Obudowa ładująca zostanie poszerzona… tak, dokładnie tak, jak w modelu Pro. Niestety, wszystkie doniesienia wskazują, że AirPods 3 pozbawione będą funkcji aktywnej redukcji szumów, a szkoda, bo konkurencja oferuje to już od dawna i to za dużo niższą cenę.

AirPods 3 zaprezentowane na zdjęciach (fot. 52audio.com)

Produkcja nowego modelu słuchawek Apple ma rozpocząć się już w sierpniu. Gigant z Cupertino, jeśli możemy wierzyć plotkom, zlecił swoim dostawcom zmniejszenie produkcji modelu aktualnie dostępnego w sprzedaży. AirPods Pro również powinny wkrótce doczekać się odświeżenia, które ma polegać głównie na wprowadzeniu do słuchawek funkcji monitorujących zdrowie. Nowa wersja AirPods Pro ma pojawić się już w przyszłym roku.

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem słuchawek Apple sugerowałbym zaczekać do wrześniowej konferencji. Wraz z premierą nowego modelu ceny słuchawek, które aktualnie dostępne są na rynku, z całą pewnością spadną.