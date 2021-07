Popularne złącze 24 pin jednak pozostanie. Standard ATX12VO oficjalnie porzucony

Wydawało się, że złącze Intel ATX12VO zagości na dobre w płytach Z690, by zastąpić obecnie wykorzystywane popularne złącze 24 pin. Producenci płyt głównych zmienili jednak swoje zdanie, bowiem większość z nich zdecydowała się całkowicie porzucić projekty płyt głównych z ATX12VO.

Niedawno co wprowadzony, a już porzucany

Jeżeli nie słyszeliście o standardzie ATX12VO, to nie macie dużo do stracenia, ponieważ rozwiązanie zaprojektowane przez Intela należy do tych bardziej niszowych, niezbyt chętnie wprowadzanych przez producentów sprzętu komputerowego. Osobiście pierwszy raz z terminem ATX12VO spotkałem się za sprawą filmu LTT, gdzie youtuber prezentował zasilacz produkcji High Power o mocy 650 W, właśnie w tym standardzie. Linus połączył wtedy zasilacz Intel ATX12VO z jedyną na ten czas płytą główną, która była kompatybilna z omawianym złączem, czyli ASrock Z490 Phantom Gaming 4SR, dedykowaną procesorom Intel Core 10. generacji z rodziny Comet Lake-S. Wraz z premierą układów Rocket Lake 11. generacji na rynku pojawiła się druga płyta zgodna z ATX12VO, czyli MSI Z590 PRO.

Reklama

Intel ATX12VO jak sama nazwa mówi, miał być złączem dla płyt głównych Intela. Założenia standardu były świetne, bowiem ATX12VO miał sprawić, że platforma w trybie bezczynności zużywałaby 2 razy mniej energii elektrycznej – rozwiązanie byłoby idealne dla osób, które często odchodzą od komputera i jednocześnie zostawiają go włączonym, tak aby był gotowy od razu do pracy po powrocie.

Jednak wszyscy wiemy, jak wyglądają zmiany standardów na rynku komputerów. Porzucenie obecnego złącza ATX12 (24 pin) wiązałoby się przede wszystkim z wymuszeniami na producentach sprzętu komputerowego, którzy musieliby się dostosować pod Intel ATX12VO. Zmiana dotknęłaby nie tylko producentów płyt głównych, ale także zasilaczy, do których twórcy musieliby albo dołączyć przejściówki, albo zaprojektować specjalną linię zasilaczy pod standard ATX12VO.

Co ciekawe, Intel także wprowadził wymóg, który mówił, że każdy producent płyt głównych musi zaprojektować i stworzyć jedną płytę główną pod standard Intel ATX12VO. Finalnie jak widać, nowy standard wprowadziłby tylko więcej zamieszania i niepotrzebnych kontrowersji, kierowanych w stronę Intela – kilka zużytych kWh mniej, najwyraźniej nie było warte świeczki.