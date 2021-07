Fanów kolei zapraszam na pokład! Train Sim World 2 dostępne za darmo, podobnie jak Mothergunship

W zeszłym tygodniu mogliśmy pobierać za darmo świetne Verdun i Defense Grid: The Awakening. W nadchodzącym tygodniu również możemy liczyć na nowe darmówki. I to nie byle jakie!

Train Sim World 2 za darmo

Chyba nie skłamię pisząc, że wydany w 2020 roku Train Sim World 2 to obecnie najbardziej zaawansowany symulator kolei na rynku. Tu jednak uspokajam – w parze z zaawansowaną rozgrywką idzie również bardzo wysoka grywalność, która zachęci do zabawy nie tylko fanów kolei. Tym bardziej, że twórcy wyciągnęli wnioski z poprzedniej odsłony, przeprojektowując interfejs użytkownika i upraszając niektóre mechaniki.

Doliczając do tego dużą ilość zawartości i rozbudowany system fizyczny lokomotyw, trudno nie wyjść z podziwu nad dziełem studia Dovetail Games. Duży plus należy dać również za oprawę graficzną, co raczej nie dziwi, ponieważ Train Sim World 2 działa na silniku Unreal Engine 4.

Wymagania sprzętowe Train Sim World 2:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7, 8/8.1 lub 10 w wersjach 64-bitowych Windows 7, 8/8.1 lub 10 w wersjach 64-bitowych Procesor: Intel Core i5-4690 (3,5 GHz)

lub AMD Ryzen 5 1500X (3,7 GHz) Intel Core i7-4790 (3,6 GHz)

lub AMD Ryzen 7 1700 (3,8 GHz) Pamięć RAM: 8 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku: 20 GB 20 GB Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti

lub AMD Radeon R9 270 z 2 GB VRAM NVIDIA GeForce GTX 970

lub AMD Radeon RX 480 z 4 GB

Mothergunship za darmo

Drugi darmowy tytuł to Mothergunship, czyli gra, którą właśnie w tym momencie pobieram już na swój komputer. Połączenie gatunków roguelike, bullet-hell i FPS brzmi jak coś idealnie skrojonego pod moje gusta – nie pozostaje mi więc nic innego, jak sprawdzić tę produkcję na własnej skórze. Tym bardziej, że na platformie Steam Mothergunship cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami graczy.

Wymagania sprzętowe Mothergunship:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor: Intel Core i5-4430 lub

AMD FX-6300 Intel Core i5-6600K

lub AMD Ryzen 5 1600 Pamięć RAM: 4 GB 8 GB Karta graficzna: Nvidia GTX 750 Ti 2GB

lub AMD Radeon R7 265 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

lub AMD Radeon RX 580 4GB

Obydwa powyższe tytuły oferują polską wersję językową w postaci napisów i wsparcie dla systemów Windows. MacOS niestety nie jest wspierany w tych grach.

Train Sim World 2 i Mothergunship możecie przypisać za darmo do swojego konta na stronie sklepu Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 5 sierpnia (jak zawsze o godzinie 17:00) zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.