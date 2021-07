550 złotych zwrotu po zakupie zegarka Samsung Galaxy Watch 3. Skorzystaj z kumulacji promocji!

Samsung uruchomił nową promocję, w której całkowity koszt zakupu zegarka Galaxy Watch 3 może zostać zmniejszony aż o 550 złotych. Wystarczy skorzystać ze zwrotu kosztów. A to jeszcze nie wszystko!

Smartwatch na rękę kilka stówek taniej

Ponieważ wielkimi krokami zbliża się premiera zegarków Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic, Samsung najwyraźniej chce nieco odkurzyć magazyny i pozbyć się resztek smartwatchy poprzedniej generacji. Dla wielu taka sytuacja jest w to mi graj, bo dzięki temu można liczyć na korzystne promocje na sprzęt. W tym momencie trwa akcja, w której dzięki zwrotom na konta kupujących, można znacznie taniej zakupić Galaxy Watch 3. Aż do 15 sierpnia można skorzystać ze zwrotu na kwotę 550 złotych. Oczywiście jest kilka warunków, które trzeba spełnić, by zakwalifikować się na taki zwrot. Należy więc:

Dokonać zakupu smartwatcha Galaxy Watch 3 w okresie od 26.07.2021 do 15.08.2021 u partnerów handlowych.

Wyciąć kod kreskowy umieszczony na opakowaniu po zakupionym produkcie.

Zarejestrować zakup, wypełniając poprawnie formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie w terminie do 21.08.2021. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu wraz ze zdjęciem wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz zdjęcie opakowania z widocznym na zdjęciu miejscem po kodzie.

Wypłata zwrotu na konto uczestnika promocji nastąpi do 21 dni kalendarzowych od daty pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Kumulacja promocji!

W tym momencie ceny Galaxy Watch 3 oscylują wokół 1500 złotych, ale w Media Expert trwa aktualnie szybka promocja na Galaxy Watch 3 w wersji 45 mm z czarnym paskiem. Można go tam zakupić za 1199 złotych, z użyciem kodu R15-280721. Da się przy tej okazji skorzystać ze zwrotu od Samsunga, a więc finalnie zegarek będzie nas kosztował tylko 649 złotych.

Trzeba tylko pamiętać, że promocja w Media Expert kończy się 28 lipca o godzinie 23:59, a później cena wróci do zwykłego poziomu. Jeśli więc chcielibyśmy zyskać sprzęt na nadgarstek za mniej niż siedem stówek z pomiarem ciśnienia krwi i EKG, to lepszej okazji do tej pory jeszcze nie było!