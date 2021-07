Thermaltake wprowadza nowe chłodzenia cieczą AiO. Czy jest sens chłodzić pamięci RAM?

Thermaltake to tajwańska firma, zajmująca się produkcją głównie akcesoriów peryferyjnych dla komputerów – obudów, zasilaczy, wentylatorów czy chłodzeń powietrznych oraz wodnych. Na nasz rynek trafiło sporo sprzętu tego producenta, jednak firma nie zwalnia tempa i wprowadza kolejne produkty. Thermaltake ToughLiquid Ultra oraz Thermaltake Floe RC Ultra to najnowsze, ciekawe chłodzenia cieczą producenta.

Dwie serie chłodzeń, jedna znacząca różnica

Oba chłodzenia mają cechy wspólne, bazują na tej samej chłodnicy, blokopompie oraz wentylatorach. Thermaltake Floe RC Ultra, jak i Thermaltake ToughLiquid Ultra, nie bez powodu mają w nazwie dopisek „Ultra”. Chłodzenia są wyposażone w aluminiową chłodnicę o dwóch różnych wymiarach 240 lub 360 mm kompatybilną z dołączonymi do zestawu wentylatorami Thermaltake TOUGHFAN 12 Turbo, rozpędzającymi się maksymalnie do 2500 obrotów na minutę.

Producent twierdzi, że zestawy AiO mają sobie bardzo dobrze radzić, gdy procesor jest bardzo obciążany w grach oraz programach. Wysoka liczba obrotów trzech wentylatorów, w postaci 2500 RPM, może emitować naprawdę wysoki hałas. Konkurencyjna seria WaterForce, produkcji Gigabyte, zapewnia wolniejsze wentylatory, które generują wyższe ciśnienie, oferując lepszą kulturę pracy i bardzo efektywne chłodzenia – szkoda, że nie wszyscy producenci idą w tę stronę.

Thermaltake ToughLiquid Ultra oraz Floe RC Ultra mają na pokładzie 2,1-calowy ekran LCD, który ma możliwość nie tylko wyświetlania logo producenta, ale także personalizowanych obrazów czy GIF-ów. Wyświetlacz jest bezpośrednio połączony z autorskim oprogramowaniem producenta, nazwanym TT RGB Plus 2.0, który ma możliwość wyświetlania temperatury komponentów w czasie rzeczywistym.

Zasadniczą różnicą między chłodzeniami jest dodatkowy blok chłodzący sekcję pamięci operacyjnej w Thermaltake Floe RC Ultra, którego ToughLiquid już nie ma. Dodatkowy blok na pamięci został wyposażony w 3,9-calowy wyświetlacz LCD. Producent jasno zaznacza, że blok został zaprojektowany z myślą o modułach pamięci RAM TOUGHRAM RC produkcji Thermaltake. Nie jest wykluczone, że pamięci o podobnych wymiarach także będą kompatybilne z dodatkowym blokiem chłodzącym.

Przydatność samego bloku może podlegać wątpliwościom, bowiem większość modułów osiąga temperatury rzędu 40-50°, gdy ciecz w środku zestawu All in One zazwyczaj przekracza te wartości. Finalnie może okazać się, że blok będzie przekazywał dodatkowe ciepło, a nie odbierał. To oczywiście domysły, które potwierdzą testy AiO, gdy trafią już do sprzedaży.