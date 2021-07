Oto nowe, odświeżone AiO Gigabyte. Seria Aorus WaterForce oficjalnie zaprezentowana

Seria chłodzeń wodnych AiO (All in One) WaterForce X od Gigabyte została zaprezentowana w pierwszej połowie 2021 roku. Producent, chcąc zapewnić użytkownikowi jak najlepsze komponenty komputerowe, nie zwalnia tempa i prezentuje kolejne AiO. Seria Aorus WaterForce to tak naprawdę poprawiona wersja poprzednio wydanych chłodzeń WaterForce X.

Seria Aorus WaterForce oficjalnie zaprezentowana. Producent obiecuje wiele. Chyba nawet zbyt wiele

Seria Aorus WaterForce, podobnie jak WaterForce X, trafi na półki sklepowe z trzema wariantami chłodnic – 240 mm, 280 mm oraz 360 mm. Jeżeli zaś chodzi o budowę chłodzenia, producent zachował dokładnie tę samą, aluminiową chłodnicę i węże o średnicy 7,8 mm, które – według zapewnień Gigabyte – mają zapewnić o 37% bardziej wydajny przepływ płynu między blokopompą a radiatorem, tym samym skutecznie utrzymując temperaturę na procesorze w ryzach.

Dodatkowo tajwański gigant technologiczny zdecydował się zastosować inne, słabsze na pierwszy rzut oka wentylatory. Nowe AiO z serii WaterForce mają na pokładzie wiatraki z ceramicznymi łożyskami, rozpędzające się od 950 do 2150 obrotów na minutę, podczas gdy poprzednia generacja ma w zanadrzu wentylatory o maksymalnej prędkości 2500 RPM.

Patrząc na to, że mamy do czynienia z radiatorem, to w tym przypadku ważniejsze jest ciśnienie oraz wartość przepływu powietrza. Wentylatory w Aorus WaterForce 240 cechują się przepływem powietrza w zakresie od 27,63 do 56,47 CFM z maksymalnym ciśnieniem na poziomie 2,77 mmH2O (0,27 milibarów). Przepływ powietrza w podstawowym WaterForce X 240 był zdecydowanie mniejszy i generował wyższy hałas ze względu na wyższe obroty wiatraków.

W przypadku chłodnicy 240 mm Gigabyte informuje o hałasie nie wyższym niż 31 dB, jednocześnie deklarując, że nawet tak mała chłodnica może poradzić sobie z tak wydajnym procesorem jak Intel Core i9-11900K, utrzymując częstotliwość zegara 5,1 GHz na wszystkich ośmiu fizycznych rdzeniach. Procesor w takich warunkach osiągał maksymalną temperaturę 83℃ podczas stres testu w programie Prime95. W grach temperatury powinny być nawet nieco niższe.

Odświeżona seria Aorus WaterForce otrzymała też zmiany w blokopompce. Nowe AiO zostały pozbawione złącza na kartę microSD, a co za tym idzie – konfigurowalnego wyświetlacza LCD. Zamiast niego producent zaimplementował ekran, który jest w stanie wyświetlić tylko i wyłącznie logo Aorus. Funkcja własnego GIF-a w komputerze jest zdecydowanie ciekawa, jednak większość użytkowników stawia wydajność ponad wygląd, który tak naprawdę nic nie wnosi.