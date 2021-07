Nowy flagowiec Xiaomi dostrzeżony w FCC. To Mi 11T?

Jeśli istnieje jeszcze ktoś, kto nie pogubił się wśród gąszcza premier smartfonów Xiaomi – serdecznie gratuluję. Wkrótce zadanie opanowania oferty chińskiego producenta stanie się jeszcze trudniejsze. Na horyzoncie pojawiło się przynajmniej jedno nowe urządzenie, które może być zapowiedzią całej serii. Premiera Xiaomi Mi 11T już wkrótce?

Organizacje certyfikujące elektronikę to prawdziwa kopalnia wiedzy. Na poszukiwania wybrał się, między innymi, jeden z użytkowników Twittera – Kacper Skrzypek. Zauważył, jak twierdzi, flagowe urządzenie Xiaomi, które najprawdopodobniej pojawi się na rynku pod nazwą Xiaomi Mi 11T.

Xiaomi 2107113SG model (codename #vili) certified on FCC. Maybe Mi 11T? I don't know. For 99% Snapdragon 888. pic.twitter.com/jzwOcNoAtp — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 21, 2021

Niestety, poza informacją, że najnowszy smartfon Xiaomi będzie, na 99%, wyposażony w Snapdragona 888, nie wiemy o nim nic. Pojawiają się jedynie spekulacje, że może to być pierwszy smartfon tego producenta z kamerką do selfie ukrytą pod ekranem, jaki trafi do sprzedaży w Europie. Możemy się również domyślić, że będzie to urządzenie o zbliżonej specyfikacji do realme GT. Jego zadaniem ma być, przede wszystkim, dostarczenie flagowych osiągów za bardzo rozsądną cenę.

Pojawiają się również domysły, jakoby Xiaomi Mi 11T miał być jednym z wielu smartfonów, jakie zostaną zaprezentowane w najbliższej przyszłości. Być może towarzyszyć będą mu również modele Mi 11T Lite i Mi 11T Pro. O nich, podobnie jak o wspominanym Mi 11T, również nie mamy żadnych, pewnych informacji.

Tempo, w jakim Xiaomi zasypuje rynek smartfonami, jest imponujące. Pytanie tylko, czy taka polityka ma sens? Nie jestem specjalistą od marketingu, dlatego trudno mi wypowiedzieć się jednoznacznie. Niemniej, jako potencjalny klient, mam wrażenie, że już dawno się w tym wszystkim pogubiłem.