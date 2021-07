Jakich smartfonów używają Polacy? W naszych kieszeniach znajdują się głównie urządzenia z ubiegłej epoki

Polska jest bardzo dobrym rynkiem dla sprzedawców smartfonów. Bardzo lubimy gadżety i nowe technologie, często eksperymentujemy i jesteśmy w stanie wydać sporo na nowe flagowce. Czy na pewno? Sprawdźmy, jakie smartfony najczęściej znajdują się w dłoniach Polaków.

Król jest tylko jeden

Jak wynika z danych IDC, w 2020 roku do polskich sklepów trafiło sklepów trafiło 8,53 mln smartfonów o łącznej wartości nieco ponad 9 mld złotych. Oczywiście nie jest to tożsame z tym, ile urządzeń rzeczywiście ląduje u nowych nabywców. O poznanie dokładnych danych jest trudno, ale możemy bazować na raportach przygotowywanych przez analityków. Agencja Spicy Mobile na przykład, wyszła z założenia, że w celu określenia popularności poszczególnych marek smartfonów w Polsce, wykona pasywny pomiar aktywności na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu zyskano informacje nie tylko o tym, który producent jest najbardziej popularny w naszym kraju, ale także które modele są najczęściej używane. Spoiler: to nie są flagowce. Warto też pamiętać, że badanie wykonano w lutym 2021 roku.

Spicy Mobile ustaliło, że liderem rankingu, z 37% aktywnych urządzeń, jest Samsung. Najpopularniejsze modele tej marki pochodzą ze średniej półki cenowej. Są to Samsung Galaxy J5, Samsung Galaxy A5 2017 i Samsung Galaxy J3 2017. Drugie na podium jest Huawei – ma 19% udziału w polskim rynku. Najczęściej wykorzystywanym modelem jest Huawei Mate 10 Lite. Sporo osób używa Huawei P20 Lite, a także… leciwego Huawei P8 Lite z 2015 roku. Polacy lubią też iPhone’y. Apple również zdołało zagarnąć 19% polskiego rynku urządzeń mobilnych, z czego 3% stanowią tablety. Niestety, jak przyznaje Spicy Mobile, „ze względów metodologicznych – nie ma możliwości określenia, które konkretnie modele urządzeń posiadają Polacy”.

Widać zabory

Kolejni producenci smartfonów to już mniej ważne dla Polaka marki. Xiaomi, choć w wielu wypadkach wydaje się być ucieleśnieniem potrzeb użytkowników, jest marką, z której smartfona korzysta tylko około 8% wszystkich posiadaczy urządzeń mobilnych. Najbardziej popularne są niskobudżetowe modele Redmi, i to takie, które mają już kilka ładnych lat na karku – Xiaomi Redmi 4, Xiaomi Redmi Note 7 oraz Xiaomi Redmi Note 4. Jest jeszcze LG, któremu udało się przekonać do siebie około 5% Polaków posiadających telefony. Do najbardziej popularnych modeli należą LG K10, LG K8 oraz LG G6.

Reszta producentów musi zadowolić się 2-procentowym udziałem na polskim rynku. Dzielą go między sobą Sony, Honor, Motorola oraz Lenovo. Do popularnych modeli Sony należą Xperia XA1, Xperia L1 oraz Xperia E5. Ponad połowa użytkowników smartfonów marki Honor korzysta z modelu Honor Mate 20 Lite (56%), daleko w tyle są Honor 8X i Honor 8. W przypadku Motoroli, często używane modele to Motorola Moto G5, Motorola One oraz Motorola Moto E5 Plus. Jeśli chodzi o Lenovo, do gustu Polakom przypadł przede wszystkim smartfon Lenovo K6 Note, na kolejnych miejscach na podium znalazły się Lenovo A60 oraz Lenovo C2. Raport Spicy Mobile zamyka HTC, z 1-procentowym udziałem w urządzeniach mobilnych w naszym kraju.

Powyższe statystyki wydają się być nieco dziwne, bo królują w nich urządzenia sprzed czterech-sześciu lat. Czyżby Polacy rzeczywiście w większości korzystali z telefonów, które już od dawna wyszły z obiegu? Wychodziłoby wtedy na to, że nie dość, że niechętnie kupujemy drogie smartfony, to spora część osób posiadających sprzęt mobilny zadowala się używaniem modelu, wydawałoby się, nieprzystającego do wymagań współczesnego użytkownika. Z pewnością to spory kontrast w porównaniu z danymi dotyczącymi sprzedaży nowych urządzeń, którymi karmią nas agencje Public Relations, utrzymując w przekonaniu, że „wszyscy” a przynajmniej „większość” ma już najnowszy model drogiego smartfona.