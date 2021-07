Xiaomi Mi 11 Ultra można znów kupić w Polsce. Nie staniał nawet o grosz

Najmocniejszy i najbardziej zaawansowany fotograficznie smartfon Xiaomi w historii jest ponownie dostępny w sprzedaży w Polsce. Wydawało się, że Mi 11 Ultra zasłużył już na jakąś – choćby drobną – obniżkę ceny. A guzik.

Ultra flagowiec Xiaomi znów w sprzedaży

Ci, którzy zdążyli kupić Xiaomi Mi 11 Ultra w momencie, kiedy był jeszcze dostępny, mogli sobie pogratulować zdecydowania, ponieważ niedługo po rozpoczęciu sprzedaży w Polsce, model ten zniknął ze sklepowych półek. Problemy z dostawami ciągnęły się przez całe tygodnie, a osoby zainteresowane wydaniem blisko sześciu tysięcy złotych na smartfon musiały poczekać, aż urządzenie ponownie pojawi się w ofercie oficjalnych dystrybutorów. Oczywiście w międzyczasie można było zaopatrzyć się w Mi 11 Ultra na portalach aukcyjnych, ale zakup tego smartfona w takim miejscu łączył się z wydaniem dodatkowych kilkuset złotych. To już rozwiązanie tylko dla tych, którzy mają w kieszeni wolne 7-8 tys. złotych.

Xiaomi Mi 11 Ultra z „cudacznym” wyświetlaczem pomocniczym na pleckach

Xiaomi Mi 11 Ultra powrócił jednak w chwale do sklepu mi-home.pl. Niestety, jego cena nadal trzyma się astronomicznej kwoty 5699 złotych, co jak na sprzęt Xiaomi, wciąż jest ceną naprawdę wysoką. Równie odważne w wycenie swojego sprzętu było ostatnio tylko Sony, wołając sobie za Xperię 1 III aż 5799 złotych.

Z pewnością zakup Xiaomi Mi 11 Ultra nie można określić mianem opłacalnego, chyba że planujemy „przykosić” kilka stówek na późniejszej odsprzedaży, w przypadku, gdyby zapasy tego modelu ponownie szybko się skończyły. W takim wypadku trzeba by liczyć na to, że znajdą się amatorzy ekstremalnie wysokich cen urządzeń Xiaomi.

To nadal najmocniejszy smartfon Xiaomi

Mi 11 Ultra, zdaniem Xiaomi, prezentuje wszystko to, co najlepsze w branży mobilnej i opakowuje to w bryłę smartfona z wyświetlaczem AMOLED 6,81 cala i o odświeżaniu 120 Hz. W środku pracuje topowy układ Qualcomm Snapdragon 888, do spółki z 12 GB LPDDR5 RAM i 256 GB pamięci UFS 3.1. Aparat główny to jakiś kosmos:

50 Mpix,

ultraszerokokątny 48 Mpix 128°,

teleobiektyw 48 Mpix z 5x zoomem optycznym, 10x zoomem hybrydowym i 120x zoom cyfrowym.

Dodatkowo dostajemy pełny zestaw czujników, baterię 5000 mAh z ładowaniem 67 W (także bezprzewodowym) oraz odpornością na wodę, zgodnie z certyfikatem IP68.

Jeśli rozważacie zakup, to warto wcześniej przeczytać naszą recenzję Mi 11 Ultra. To prawda, że smartrfon ten ma wiele silnych zalet, ale nie znaczy to też, że Xiaomi uniknęło w tym modelu jakichkolwiek wad. Warto o tym pamiętać, sięgając do portfela po ponad 5 tysięcy złotych.