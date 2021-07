Nowe gry zmierzają do Xbox Game Pass — jest kilka wyczekiwanych premier!

Czekaliście na zapowiedź nowych gier do abonamentu Xbox Game Pass? Jeśli tak, to nie powinniście być niezadowoleni — Microsoft przygotował naprawdę solidną dostawę gier!

Nowe gry na drugą połowę lipca

Microsoft znów nie zawodzi i zapowiada, że w najbliższych dniach do usługi Xbox Game Pass zawita aż 12 nowych gier! Ja sam najbardziej czekam na premierę Microsoft Flight Simulator, ale z pewnością sprawdzę również The Ascent, które zainteresowało mnie już od swoich pierwszych zwiastunów. Co najlepsze, aż 5 spośród 12 nowych gier, to tytuły premierowe! Lista ta robi więc niemałe wrażenie.

Pełna lista gier w Xbox Game Pass na drugą połowę lipca prezentuje się następująco:

Battlefield V (chmura) – 20 lipca

Cris Tales (konsole, PC i chmura) – 20 lipca

Atomicrops (konsole, PC i chmura) – 22 lipca

Raji: An Ancient Epic (konsole, PC i chmura) 22 lipca

Last Stop (konsole, PC i chmura) – 22 lipca

Blinx: The Time Sweeper (chmura i konsole) – 26 lipca

Crimson Skies: High Road to Revenge (chmura i konsole) – 26 lipca

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) – 27 lipca

Lethal League Blaze (konsole, PC i chmura) – 29 lipca

Omno (konsole, PC i chmura) – 29 lipca

Project Wingman (PC) – 29 lipca

The Ascent (konsole, PC i chmura) – 29 lipca

Wszystkie pogrubione powyżej gry, to produkcje, które już na premierę pojawiają się w Xbox Game Pass.

Xbox chwali się również, że kolejne gry w usłudze xCloud wzbogaciły się o sterowanie dotykowe na smartfonach i tabletach. Między innymi mowa tu o kultowym już Fable II — wiem więc już, w co będę grał w najbliższym czasie w komunikacji miejskiej na swoim smartfonie.

Kto wypada z Xbox Game Pass pod koniec miesiąca?

Jak się pewnie spodziewacie, z usługi Microsoftu zniknie w najbliższym czasie kilka gier. Dokładnie chodzi tu o trzy tytuły, w które grać możecie jeszcze do końca miesiąca.

31 lipca z abonamentu Xbox Game Pass znikną następujące tytuły:

It Lurks Below (konsole i PC)

The Touryst (konsole, PC i chmura)

UnderMine (konsole, PC i chmura)

Jeśli na którejś z powyższych gier Wam zależy, to możecie ją zakupić z 20% rabatem — ja polecam szczególnie The Touryst, małą, ale bardzo przyjemną pozycję, szczególnie w trybie lokalnej kooperacji.