Podziękuj ulubionym twórcom i przekaż im pieniądze. YouTube zapowiada nową funkcję

Ulubionych autorów na YouTube najłatwiej wspierać poprzez oglądanie reklam, ale to nie jedyny sposób. Google wkrótce wprowadzi nowe narzędzie o nazwie Super Thanks, które pozwoli przekazać pieniądze.

Ogromna platforma z filmami i potencjalnie dużymi zarobkami

Na naprawdę duże zarobki z reklam mogą liczyć wyłącznie najwięksi twórcy na YouTube. Oczywiście, gdy ich materiały będa zgodne z regulaminem i nie stracą monetyzacji. Nic więc dziwnego, że wielu autorów poszukuje dodatkowych sposobów na zarabianie i utrzymanie kanału. Wśród tych popularniejszych znajduje się zakładanie konta na Patronite.

Oczywiście Google, aby utrzymać obecnych twórców, a także przyciągnąć nowe twarze, od dłuższego czasu szuka skutecznej metody na zapewnienie im większych zysków. W tych działaniach ma pomóc świeżo zaprezentowane narzędzie Super Thanks.

Napiwki dla ulubionych twórców i dodatkowe bonusy dla wpłacających widzów

Narzędzie, która zapewni widzom możliwość przekazywania napiwków, jest obecnie w fazie testów. Jeśli zostaną one zakończone z pozytywnymi informacjami zwrotnymi, co jest wysoce możliwe, to najpewniej niebawem zostanie wdrożone u większości użytkowników.

W założeniach nowa funkcja na YouTube umożliwia wsparcie twórcy za pomocą jednego z czterech pakietów cenowych. Kwoty startują od 2 dolarów i kończą się na 50 dolarach w ramach jednorazowej transakcji.

Jak podkreśla Google, wpłacający zyska kilka bonusów. Po pierwsze, wspierający zobaczymy specjalnie przygotowaną animację. Po drugie, w sekcji komentarzy pojawi się wyróżniony komentarz z jego nazwą użytkownika. Oczywiście twórca będzie mógł na niego odpowiedzieć, co najpewniej będzie dość często formą podziękowania za przekazane wsparcie.

Należy mieć na uwadze, że autorzy, którzy będą chcieli wdrożyć funkcję Super Thanks na swoim kanale, muszą należeć do programu partnerskiego YouTube. Dla większości z nich nie będzie to problem, bowiem już teraz do niego należą.

