Kingston prezentuje nowe pamięci Fury Impact, Beast oraz Renegade

Kingston dotychczas w swoim portfolio miał pamięci RAM oznakowane submarką HyperX, znaną głównie z peryferiów komputerowych, klawiatur, myszy, mikrofonów a najbardziej zestawów słuchawkowych. Submarka trafiła w inne ręce, a marka matka pozostała głównie w swoich korzeniach, czyli pamięciach komputerowych. Producent właśnie zaprezentował serię pamięci RAM Kingston Fury, w której znajdziemy nie tylko kości do tak zwanych desktopów, ale także laptopów.

Kingston Fury Renegade i Renegade RGB

Kingston do swojej oferty wprowadza nowe, odświeżone moduły o różnych specyfikacjach oraz przeznaczeniach. Co ciekawe producent zamierza oferować dwie wersje tych samych pamięci Renegade.

Najmocniejszym zestawem kości będzie Fury Renegade bez oświetlenia RGB, który ma być sprzedawany w wariantach o różnych częstotliwościach kości, od 2666 MHz aż do 5333 MHz, sparowanych z opóźnieniami CL13 – CL20 oraz napięciami 1,35 – 1,6 V. Do sprzedaży trafią trzy pojemności modułów 8, 16 oraz 32 GB w zestawach od 16 aż do 256 GB.

Renegade z podświetleniem RGB ma cechować się niższą maksymalną częstotliwością pamięci. Na rynek trafią kości taktowane 3000 – 4600 MHz z opóźnieniami CL15 – CL19 oraz napięciami 1,35 – 1,5 V. Podobnie jak w przypadku wariantu bez RGB, otrzymamy moduły o 8, 16 i 32 GB oraz zestawy od 16 do 256 GB. Obie serie Renegade zapewniają wsparcie profilu XMP dla platform Intela oraz AMD.

Kingston Fury Beast DDR4 oraz… DDR3?

Kingston Fury Beast ma być sprzedawany w trzech wariantach. Dwa są wykonane w standardzie DDR4 i cechują się identyczną specyfikacją – zakres częstotliwość pamięci wynosi od 2666 do 3733 MHz z opóźnieniami CL15 – CL19 oraz napięciami 1,2 – 1,35 V. Dodatkowo wersja bez RGB cechuje się niskim profilem, bowiem wysokość pamięci wynosi 34,1 mm.

Pamięci trafią na półki sklepowe w różnych wersjach pojemności, od 4 do 32 GB w zestawach 8 – 128 GB w przypadku modułów bez RGB. Jednocześnie będą sprzedawane Fury Beast RGB 8 – 32 GB w zestawach 16 – 256 GB.





Kingston Fury Beast (źródło: Kingston)

Co ciekawe, Fury Beast bez RGB otrzyma także wersje dawno już niewspieranego przez producentów płyt głównych standardu pamięci DDR3. Pamięci będą taktowane zegarami 1600 oraz 1833 MHz z opóźnieniami CL10, a napięcie ma wynosić 1,5 V. Ponadto Kingston Fury Beast DDR3 będzie sprzedawany w dwóch pojemnościach modułów 4 oraz 8 GB w zestawach 8 GB i 16 GB.

Kingston Fury Impact



Kingston Fury DDR3 oraz DDR4 (źródło: Kingston)

Seria Fury Impact dedykowana jest laptopom. Podobnie jak w przypadku Fury Beast, producent zdecydował się wprowadzić moduły DDR4 o taktowaniach 2666 – 3200 MHz z opóźnieniami CL15 – CL20 i napięciem 1,2 V oraz DDR3 z częstotliwością 1600 MHz – 1866 MHz wraz z opóźnieniami CL9, CL11 i napięciami odpowiednio 1,35 i 1,5 V. Na rynek trafią pamięci DDR4 o pojemności 8 – 32 GB oraz DDR3 oferujące 4 – 8 GB.