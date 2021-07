Google pilnuje, żebyś nie wlazł w słup, idąc chodnikiem. Nowa opcja Cyfrowego dobrostanu

Funkcje Cyfrowego dobrostanu na Androidzie pomagają zorientować się, jak długo i z których aplikacji korzystamy najczęściej. Teraz będzie przypominać nam, żeby podnosić wzrok podczas spacerów ze smartfonem w dłoni.

Głowa do góry!

Różne aplikacje, zwłaszcza te polegające na zabawie z rozszerzoną rzeczywistością, zawsze przypominały użytkownikom o konieczności bacznego zwracania uwagę na otoczenie. Kiedy idziemy chodnikiem i patrzymy w ekran naszego smartfona, łatwo się zamyślić, i nie zauważyć innego pieszego, nie mówiąc o sytuacji, w której nieopacznie wkroczylibyśmy w ten sposób na jezdnię. Przed tego typu sytuacjami chroni nas do jakiegoś stopnia groźba dostania mandatu, choć czynnikiem decydującym powinno być przede wszystkim to, że… no cóż, chcemy żyć.

Aby przypominać o tym użytkownikom smartfonów, Google umieściło w urządzeniach z Androidem specjalną funkcję Cyfrowego dobrostanu. Początkowo tylko użytkownicy telefonów z linii Pixel, a teraz także wszyscy inni korzystający z tego systemu, będą mogli dostawać powiadomienia, sugerujące zachowywanie szczególnej ostrożności podczas korzystania ze smartfona podczas przemieszczania się.

Żeby niepotrzebnie nie irytować posiadacza smartfona, notyfikacje „Heads up” nie pojawią się na ekranie, kiedy jego właściciel będzie przebywał w domu – o ile tylko przyznamy funkcji Cyfrowy dobrostan dostęp do lokalizacji urządzenia.

Aktualizacja już w drodze

Nie jest jasne, jak Google podchodzi do kwestii aktualizacji funkcji Cyfrowego dobrostanu, ale pewne jest, że niektóre urządzenia z różnych regionów mają już ją zapewnioną. „Heads up” pojawiło się na smartfonach Asus ZenFone 8, OnePlus Nord N200 i realme X7 Max. Nie widzę tej opcji na swoim Samsungu Galaxy Note 20 – całkiem możliwe, że Google rozpoczęło wdrażanie opcji od Stanów Zjednoczonych i dopiero później zacznie dystrybuować poprawki w innych częściach świata. Ostatecznie, z funkcji tej będziemy pewnie mogli skorzystać w najbliższych tygodniach.