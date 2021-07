Gmail Go ze sporym sukcesem w Google Play, co raczej nie powinno dziwić

Kolejna aplikacja z serii „Google Go” może pochwalić się wysokim zainteresowaniem. Gmail Go osiągnął wysoką liczbę pobrań w sklepie Google Play.

Gmail Go – wygodny dostęp do poczty na słabszych smartfonach

Smartfony są coraz potężniejsze i pozwalają na uruchomianie naprawdę rozbudowanego oprogramowania. Dotyczy to już urządzeń ze średniej półki cenowej. Co więcej, wielu użytkowników nie potrafi dziś wykorzystać pełnego potencjału montowanych procesorów i układów graficznych.

Należy mieć jednak na uwadzę, że wciąż na rynku znajdują się miliony smartfonów, które często wyposażone są w skromne 2 GB RAM-u i niezbyt wydajne procesory. Dla nich wyzwaniem może być nawet uruchomienie popularnych aplikacji, takich jak Facebook, Instagram, Mapy Google czy Gmail.

Na szczęście, wielu deweloperów dla tych słabszych smartfonów oferuje specjalne wersje swoich aplikacji, często określane nazwą „Lite” lub „Go”. Ich główną zaletą jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie na zasoby, zarówno smartfona, jak i także transferu danych mobilnych.

Jedną z takich aplikacji jest Gmail Go, która zapewnia wygodny dostęp do poczty, a przy tym nie obciąża smartfona w aż takim stopniu, jak podstawowy Gmail. Co prawda, pod względem funkcjonalności czy wizualnych efektów wypada gorzej, ale wciąż jest świetną opcją dla właścicieli tanich lub przestarzałych smartfonów.

Sukces nie powinien nikogo dziwić

Jak zauważył serwis Android Police, licznik pobrań Gmail Go przekroczył właśnie 0,5 milarda w Google Play. Możemy więc mówić o naprawdę świetnym wyniku, który potwierdza, że wprowadzenie lżejszej wersji Gmaila było dobrym posunięciem.

Warto zaznaczyć, że wynik z Google Play nie pochodzi wyłącznie z ręcznych pobrań aplikacji. Gmail Go jest bowiem instalowanych na wielu smartfonach z linii Android Go, co najpewniej stanowi większość pobrań i aktualizacji. Mimo tego, z pewnością nie brakuje użytkowników, którzy sięgnęli po aplikację ze względu na niezadowalającą wydajność zwykłego Gmaila.

Użytkownicy, którzy chcą sprawdzić Gmail Go, mogą pobrać aplikację z Google Play lub sięgnąć po plik APK z zewnętrznych źródeł. Jak już wcześniej wspomniałem, aplikacja powinna być świetnym wyborem w przypadku słabszych smartfonów.