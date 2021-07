Instagram przypomni swoim użytkownikom o… Facebooku

Facebook ma w swoim posiadaniu wiele aplikacji, takich jak chociażby Messenger, WhatsApp czy Instagram. Ta ostatnia cieszy się sporą popularnością ze względu na wygodne dzielenie się zdjęciami i przejrzyste relacje. Niestety, kosztem Instagrama ucierpiała główna aplikacja Facebooka, która jest coraz częściej porzucana przez użytkowników. W związku z tym zarządzający serwisem wpadli na pewien pomysł.

Instagram zareklamuje aplikację Facebooka

W celu ratowania Facebooka Instagram rozpoczął testy nowej funkcji. Polega ona na wyświetlaniu u góry aktualności komunikatu, który zachęca do skorzystania z aplikacji Facebook, wymieniając funkcje, które są dostępne tylko w niej.

Rzecznik Instagrama wydał w tej sprawie oświadczenie:

„Testujemy nowy sposób na poinformowanie ludzi, którzy połączyli swoje konta na Instagramie z Facebookiem, o funkcjach dostępnych tylko tam. Mowa o szukaniu pracy, umawianiu się na randki, kupowaniu i sprzedawaniu przedmiotów czy śledzeniu najnowszych wiadomości”.

Czy takie działanie ma sens?

Używanie przez firmę jednej aplikacji z miliardami użytkowników do promowania innej, która również ma ogromne grono korzystających, wydaje się pozbawione sensu, ale Facebookowi zależy, aby ludzie powrócili do ich głównej aplikacji. Firma ciągle przybliża do siebie obie aplikacje i zachęca do połączenia kont. Mówiło się, że Mark Zuckerberg był zazdrosny z sukcesu, jaki odniósł Instagram i obawiał się, że nowy hit okaże się zabójczy dla Facebooka.

Facebook zapewnia, że tylko niewielka część użytkowników Instagrama, którzy wcześniej połączyli swoje konta z obu serwisów, zobaczy wiadomość zachęcającą do skorzystania z aplikacji Facebooka. Oczywiście nie zabraknie możliwości jej odrzucenia.

O masowy spam nie musimy się więc martwić, ponieważ nie wiadomo jak rozwiną się prowadzone właśnie testy. Niemniej jednak należy spodziewać się, że Facebook tak łatwo nie odpuści i nie pozwoli użytkownikom zapomnieć o swojej aplikacji. Taka akcja na pewno nie będzie jedyną, a reklamy najpewniej wkroczą też do innych aplikacji należących do serwisu społecznościowego.