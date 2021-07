Czar prysł. Clubhouse pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych w aplikacji

Po nieintencjonalnym ujawnieniu planów na zaimplementowanie interfejsu do wysyłania wiadomości tekstowych do innych użytkowników, kwestią czasu było zanim jego finalna wersja trafi do stabilnej wersji aplikacji Clubhouse. Prywatny kanał wiadomości lub Backchannel, jak nazywają go twórcy, już w ciągi najbliższych dni powinien zawitać na smartfony z iOS oraz na Androidzie.

Fenomen Clubhouse’a trudno jest wyjaśnić w kilku zdaniach, jednak nic nie ukazuje lepiej prawdziwej skali sukcesu tego wyjątkowego portalu społecznościowego, jak liczba jego naśladowców. Między innymi dlatego dla wielu niezrozumiałe mogą wydawać się kroki podejmowane przez twórców Clubhouse, które oficjalnie mają poprawić wrażenia płynące z korzystania z platformy, a w praktyce upodabniające serwis do konkurencyjnych rozwiązań oferowanych przez inne firmy od lat.

Clubhouse i Backchannel – od teraz nierozłączny duet

Na dzień dzisiejszy, Backchannel umożliwia wysyłanie prostych wiadomości tekstowych, tworzenie rozmów grupowych oraz linkowanie do konkretnych pokoi, grup i profili. Co prawda nie jest to nic nadzwyczajnego czy innowacyjnego w porównaniu do innych komunikatorów, jednak trzeba wziąć poprawkę na to, że Clubhouse to przede wszystkim platforma skupiona wokół doświadczeń audio i to one właśnie niezmiennie w dalszym ciągu pozostaną główną osią serwisu.

Na tym jednak historia Backchannel się nie kończy – twórcy mają bowiem w swoich planach znaczącą rozbudowę jego możliwości. Zgodnie z tym, co przekazano za pośrednictwem krótkiego filmu udostępnionego na Twitterze, komunikator w niedalekiej przyszłości pozwoli również na wysyłanie obrazów i filmów do innych użytkowników, a także reagowanie na poszczególne wiadomości przy pomocy emoji. Na horyzoncie jawi się też funkcja tworzenia pokoi z poziomu samej konwersacji.

Jak wysłać prywatną wiadomość w Clubhouse?

Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe do innych użytkowników Clubhouse przy pomocy Backchannel, należy dotknąć ikony papierowego samolotu znajdującej się w prawym dolnym rogu strony głównej aplikacji. Następnie należy zlokalizować kolejną ikonę, tym razem kartki z długopisem umieszczonej w prawym górnym rogu. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko wybrać osobę, z którą chciałoby się porozmawiać. Drugi sposób polega na dotknięciu wyżej wspomnianej ikony papierowego samolotu na profilu innego użytkownika. Alternatywna opcja zadziała jednak tylko wtedy, kiedy druga strona zezwala na otrzymywania wiadomości prywatnych od wszystkich lub od obserwujących ją osób.