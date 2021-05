Clubhouse już dostępny do pobrania na Androida! To będzie prawdziwy egzamin dla serwisu

Clubhouse był przez długi czas dostępny wyłącznie dla użytkowników iPhone’ów, co niektórych posiadaczy smartfonów z Androidem mocno frustrowało. Teraz aplikację można już pobierać ze sklepu Google Play.

Clubhouse – o co tyle szumu?

Clubhouse ma bardzo proste założenia. To czat głosowy, który umożliwia tworzenie wirtualnych pokoi i rozmawianie z różnymi ludźmi – zwykle nieznanymi nam osobiście, ale poruszającymi tematy, które nas interesują. Oczywiście można też zostać wolnym słuchaczem, nie zabierającym głosu, a jedynie nadstawiającym ucha na dyskusje toczące się w danym pokoju.

Wyjątkowość tego serwisu od początku polegała nie tyle na jakimś przełomowym formacie, bo przecież Clubhouse nie jako pierwszy go wykorzystał, ale na swego rodzaju elitarności. Nie dość, że aplikacja była dostępna wyłącznie z poziomu Apple App Store, a więc nie mogli z niej skorzystać właściciele smartfonów z Androidem, to pierwsi użytkownicy platformy nie mogli po prostu ot tak rozpoczynać rozmów i dołączać do innych. By to było możliwe, należało zostać wcześniej zaproszonym przez innego użytkownika Clubhouse. Skutkowało to – przynajmniej na początku – ograniczoną liczbą osób mających dostęp do serwisu. Z czasem popularność aplikacji rosła, sięgając milionów.

Clubhouse na Androida – już oficjalnie

Twórcy Clubhouse’a zapowiadali niemal od samego początku, że mają w planach stworzenie aplikacji na system Android, ale niespecjalnie się z tym spieszyli. Jednak, w końcu, po przeprowadzeniu testów, deweloperzy umieścili Clubhouse w sklepie Google Play. Aplikację można już pobierać na smartfony z Androidem.

Program oferuje wszystko to, co jego wersja na iOS, a więc możliwość „podsłuchiwania” prowadzonych na żywo rozmów, eksplorowania katalogów aktualnie prowadzonych konwersacji w poszukiwaniu interesujących nas dyskusji czy obserwowaniu profili osób, z których twórczością chcielibyśmy być na bieżąco.

Wciąż jednak potrzebne jest zaproszenie od innego użytkownika Clubhouse, więc nie od razu sprawdzimy, „z czym się je” te nowe (przynajmniej na Androidzie) rozmówki sieciowe. Ewentualnie możemy zapisać się na listę oczekujących – wtedy otrzymamy takie zaproszenie od twórców aplikacji.

Jak wynika z opinii wystawionych w sklepie Google Play, niektórzy mają trudności z zarejestrowaniem się w aplikacji nawet po wpisaniu poprawnego kodu z zaproszeniem. Ciekawe, czy Clubhouse będzie miał problemy z działaniem po dołączeniu do społeczności użytkowników z systemem Android. Byłoby wręcz dziwne, gdyby wszystko poszło tak, jak trzeba ;)