Chińskie laptopy mogą być naprawdę ciekawymi propozycjami. Ten jednak rozczarowuje

Chińscy producenci nieustannie wprowadzają na rynek nowe laptopy. Wiele z nich jest ciekawymi propozycjami, lecz zdarzają się niechlubne wyjątki – jak właśnie Blackview AceBook1. Nawet w obniżonej okresowo cenie ten sprzęt rozczarowuje.

Specyfikacja Blackview AceBook1

Na stronie promującej nowy laptop, Blackview podaje tylko te informacje, które rzeczywiście mogą wzbudzić zainteresowanie u klientów. Producent chwali się, że urządzenie ma grubość 16,3 mm i waży tylko 1,3 kg oraz jest wykonane z „wysokiej klasy aluminium”, dzięki czemu wygląda na trwałe i… drogie.

Mocną stroną tego laptopa ma być również akumulator o pojemności 6000 mAh (45,6 Wh), który ma wystarczyć na 10 godzin przeglądania sieci, 12 godzin oglądania wideo lub 13 godzin pracy biurowej. Liczby te faktycznie mogą być satysfakcjonujące dla konsumentów.

Blackview AceBook1 (źródło: Blackview)

Ponadto specyfikacja Blackview AceBook1 obejmuje bogaty zestaw portów i złączy: dwa USB 3.0 oraz po jednym USB 2.0 i USB-C, a także HDMI, slot na kartę pamięci (o pojemności do 256 GB) i 3,5 mm audio. Do ładowania służy natomiast dedykowane złącze DC. Od razu można też wspomnieć, że na pokładzie są dwa głośniki (po jednym na prawym i lewym boku) i system Windows 10.

Nie można mieć także zastrzeżeń do ekranu, ponieważ laptop oferuje wyświetlacz o przekątnej 14 cali i rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli. Współczynnik screen-to-body ratio nie jest imponujący, gdyż wynosi „zaledwie” 84%, ale mimo wszystko można go zaakceptować.

Blackview AceBook1 (źródło: Blackview)

Najsłabszymi elementami Blackview AceBook1 są jednak te najważniejsze. Producent zastosował bowiem w tym modelu czterordzeniowy procesor Intel Celeron N4120 oraz 4 GB RAM i dysk SSD o pojemności 128 GB. Oznacza to, że użytkownik będzie miał mocno ograniczone możliwości i musiał wykazać się ogromną cierpliwością w stosunku do działania tego sprzętu.

Cena Blackview AceBook1

Regularna cena Blackview AceBook1 została ustalona na aż 499 dolarów, co jest równowartością ponad 1900 złotych. Przez ograniczony czas, do 24 lipca 2021 roku, można go jednak kupić za 389,99 dolarów (~1500 złotych), lecz wciąż trudno uznać to za atrakcyjną propozycję.

Jeżeli ktoś szuka niedrogiego laptopa, powinien zainteresować się modelem Huawei MateBook D 15 z procesorem Intel Core i3-10110U oraz 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB, którego aktualnie można kupić w promocji za 1999 złotych.