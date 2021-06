To nie jest tani laptop z Chin, ale specyfikacja usprawiedliwia jego cenę

Klienci często wybierają produkty chińskich marek, ponieważ są tanie i nie trzeba przeznaczać dużych kwot na ich zakup. Ten laptop wyłamuje się z tego schematu, jednak jego cena usprawiedliwia bardzo dobra specyfikacja.

Teclast F15 Pro nie jest tanim laptopem z Chin, ale jego cena jest usprawiedliwiona

To nie jest kolejny, tani laptop z Chin z budżetowym procesorem. Teclast F15 Pro ma bowiem na pokładzie Intel Core 10. generacji. Jest to konkretniej dwurdzeniowy Intel Core i3-1005G1, produkowany z wykorzystaniem 10-nm procesu litograficznego, który może osiągnąć nawet 3,4 GHz (maksymalna częstotliwość turbo; bazowa to zaś 1,2 GHz). To coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ chińscy producenci najczęściej stosują tanie Celerony.

Specyfikacja Teclast F15 Pro uzupełniona jest w dodatku przez aż 12 GB (!) LPDDR4 RAM oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. Na pokładzie jest też układ graficzny UHD Intel z 32 jednostkami wykonawczymi. Jego maksymalna częstotliwość dynamiczna to 900 MHz (podstawowa to z kolei 300 MHz).

źródło: Teclast

Teclast F15 Pro oferuje także duży wyświetlacz, bo o przekątnej 15,6 cala. Producent zastosował w tym modelu matrycę IPS o szerokich kątach widzenia oraz rozdzielczości Full HD 1920×1080 pikseli, którą pokryto szkłem 2.5D.

Posiadacze tego laptopa będą mieli również do dyspozycji bogaty zestaw portów i złączy, bowiem na jego pokładzie znalazły się dwa USB 3.0 oraz po jednym USB-C i HDMI, a także Gigabit Ethernet RJ45 (!) i audio 3,5 mm. Do tego są też slot na kartę microSD i DC do podłączenia zasilacza.

Klawiatura w tym modelu niestety nie jest podświetlana, ale za to ma pełnowymiarowe klawisze kierunkowe (strzałki) i numpad. Ponadto specyfikacja Teclast F15 Pro obejmuje kamerkę o rozdzielczości 2 Mpix i (wbudowany) akumulator o pojemności 53,58 Wh.

Warto również wspomnieć, że za odprowadzanie ciepła odpowiada system dwóch miedzianych rurek 8 mm i fizyczny wentylator. Laptop ma fabrycznie wgrany system Windows 10. Jego obudowa została wykonana z metalu i plastiku, a całość waży 1,9 kg.

Cena Teclast F15 Pro wynosi aktualnie 489,99 dolarów, co jest równowartością ~1800 złotych. Choć jest ona dość wysoka, jak na laptop chińskiej marki, jednocześnie jest bardzo kusząca. Urządzenie jest już dostępne w oficjalnym sklepie marki Teclast na platformie AliExpress.