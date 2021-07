Po co płacić więcej, skoro można zapłacić mniej? Najnowsza promocja na tablety Samsunga pozwoli Wam zaoszczędzić nawet 800 złotych! Ładna sumka, prawda? Do wyboru są trzy modele, aczkolwiek – jak zawsze w przypadku ofert przygotowywanych przez południowokoreańskiego producenta – wcześniej trzeba się trochę pofatygować. Warto to jednak zrobić, bowiem można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy.

Promocja na tablety Samsunga – można odzyskać nawet 800 złotych!

Najnowsza promocja na tablety Samsunga obejmuje trzy modele: Galaxy Tab S7+ WiFi/5G, Galaxy Tab S7 WiFi/LTE i Galaxy Tab S7 FE 5G. Ten ostatni dopiero co trafił do sprzedaży w Polsce – osoby, które kupiły go do 4 lipca 2021 roku, mogły otrzymać w prezencie etui Book Cover Keybord Slim z klawiaturą, które standardowo kosztuje 599 złotych.

Jeżeli ktoś jednak wciąż nie zdecydował się kupić Galaxy Tab S7 FE 5G, być może zachęci go do tego najnowsza promocja na tablety Samsunga. Osoby, które kupią ten model, będą mogły otrzymać 600 złotych zwrotu na konto bankowe. Zwrot w podobnej wysokości dostaną też ci, którzy kupią model Galaxy Tab S7. Z kolei w przypadku Galaxy Tab S7+ będzie on wynosił aż 800 złotych.

Samsung Galaxy Tab S7 (źródło: Samsung)

Aby skorzystać z przygotowanej przez Samsunga promocji, należy kupić wybrany tablet w oficjalnej polskiej dystrybucji (na przykład w sklepie Media Expert) w okresie od 12 lipca do 1 sierpnia 2021 roku, a następnie aktywować go najpóźniej do 4 sierpnia 2021 roku, czyli uruchomić urządzenie na terytorium Polski (wymagane jest tu połączenie z internetem).

Później trzeba uruchomić aplikację Samsung Members i do 7 sierpnia 2021 roku kliknąć w odpowiedni baner oraz wypełnić formularz (producent wymaga dołączenia dowodu zakupu). Po pozytywnej weryfikacji Samsung w ciągu 21 dni kalendarzowych przeleje należny zwrot na podane przez klienta konto bankowe.

Samsung Galaxy Tab S7+ (źródło: Samsung)

Najnowsza promocja na tablety Samsunga trwa do 1 sierpnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zwrotów (w przypadku każdego modelu jest ich 300, zatem łącznie 900). Jedna osoba może otrzymać tylko jeden, bez względu na to, ile urządzeń kupi.

Regulamin promocji „Premia za zakup Galaxy: Tablety z serii S7 aż do 800 zł” (PDF)