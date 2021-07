To początek końca. Google Hangouts zacznie wyświetlać komunikat o zamknięciu aplikacji

O zamknięciu Hangouts mówi się już od lat. Pierwsze sygnały o rezygnacji Google z jednego z komunikatorów firmy pojawiły się już trzy lata temu. Teraz gigant z Mountain View nie pozostawi żadnych wątpliwości co losu aplikacji.

Google Hangouts przygotowywane do wygaszenia

Plotki o wysłaniu Google Hangouts na emeryturę powracają regularnie od 2018 roku. Bywało, że deweloper aktywnie ucinał tego typu domysły, ale w miarę upływu czasu rzadsze były komunikaty zaprzeczające takim planom. W marcu bieżącego roku w desktopowej wersji Gmaila zaczęły pojawiać się powiadomienia, że Hangoutsy zostają zastąpione przez testowy Google Chat. Nie trzeba więc już długo czekać, by zmiany trafiły do Hangouts na smartfony.

Hangouts jest całkiem dobrą aplikacją, ale mało kto z niej korzysta

Co prawda na razie nie będziemy mieć do czynienia z nagłą transformacją Hangoutsów, ale Google będzie przygotowywać użytkowników tego komunikatora do pożegnania się z nim. W kodzie nowej wersji aplikacji przesłanej do sklepu Google Play odnaleziono zapisy, które bez żadnych wątpliwości wskazują na rychłe wycofanie komunikatora.

Hangouts zostaną wkrótce wycofane, więc przełącz się już teraz na Google Chat w Gmailu. Twoje ostatnie rozmowy w Hangouts są tam dostępne.

Taką lub podobną wiadomość zobaczymy wkrótce po otwarciu aplikacji Google Hangouts. Co prawda pobrałem ją na swój smartfon, ale nie zauważyłem podobnych komunikatów. Być może gigant z Mountain View czeka na odpowiedni moment, by je uruchomić.

Hangoutsy muszą odejść

Google nie ma szczęścia do komunikatorów. Na przykład, wiele uwagi poświęcono aplikacji Allo, która miała być rewolucją na tym rynku. Nie przetrwała ona jednak próby czasu, a z konferencji Google I/O 2016 roku ostał się tylko Duo, który skupia się na wideorozmowach. Hangoutsy czeka więc smutny los, choć trzeba przyznać, że chyba nikt się tym nie przejmie. Z historii moich czatów wynika, że ostatnie wiadomości przez Hangouts wymieniłem.. w 2019 roku.