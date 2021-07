Microsoft przywróci funkcję znaną z Nokii? Telefon niczym walkie-talkie

Microsoft planuje wdrożenie nowych funkcji w swojej usłudze subskrypcyjnej, w skład której wchodzi także rozbudowana platforma do wideokonferencji – Microsoft Teams. Jedną z nowych opcji ma być coś na kształt zapomnianego przez wielu Push To Talk w telefonach Nokii.

Smartfon, który zadziała jak krótkofalówka

Nie jest to może zbyt precyzyjne określenie, ale Microsoft ma plan przywrócić w chwale funkcje, które od dawna nie są wykorzystywane w telefonach i smartfonach. Chodzi o technologię pozwalającą przekształcić mobilne urządzenie w rodzaj walkie-talkie, która była niegdyś wykorzystywana w postaci usługi Push-To-Talk. Niektóre telefony Nokii sprzed lat miały dla niej nawet specjalne przyciski na obudowie. Usługa nie przetrwała jednak próby czasu. W Redmond przypomniano sobie o niej i najwyraźniej wkrótce wróci ona do życia za sprawą aplikacji Microsoft Teams. Dzięki niej, nawet tablety będą mogły być używane jako rodzaj krótkofalówki. To może okazać się najbardziej przydatne w firmach i najpewniej właśnie tam będzie najszerzej wdrażane.

Nowe funkcje Microsoft Teams już we wrześniu

Emma Williams, wiceprezes ds. nowoczesnych środowisk pracy w Microsofcie przekazała, że nowa funkcja walkie-talkie, wbudowana w usługę Teams, pomoże obniżyć koszty IT dla firm i organizacji. Dodała też, że będzie też znacznie bezpieczniejsza niż tradycyjne urządzenia analogowe, działające w niezabezpieczonych sieciach. Ryzyko podsłuchiwania jest minimalne, dzięki systemom już wbudowanym w Microsoft Teams.

Od strony technicznej, szybkie połączenia głosowe będą korzystać z sieci Wi-Fi lub komórkowej, dzięki czemu obszar działania nie będzie zawężony do konkretnego regionu. Nic nie będzie stało na przeszkodzie, by komunikować się z zespołem rozrzuconym po całym globie, o ile tylko jego członkowie będą znajdować się w zasięgu sieci.

Urządzenia, które będą wspierać walkie-talkie

Samsung Galaxy XCover Pro (fot. phonearena)

Jednym z pierwszych urządzeń, w których będzie można skorzystać z nowej funkcji Microsoft Teams, będą wytrzymałe Samsungi – na przykład Galaxy XCover Pro ma programowalny przycisk, którego można użyć do aktywacji „krótkofalówki”. Żeby rozszerzyć funkcje walkie-talkie, smartfon połączy się z głośnikami Jabra BlueParrot czy Kaein Valor, które już zostały zatwierdzone do pracy z nowością opracowaną przez Microsoft.

Deweloperzy z Redmond zdradzili, że walkie-talkie w Teamsach będzie dostępne już we wrześniu. Czeka nas więc całkiem interesująca opcja – prawdopodobnie tylko dla subskrybentów Microsoft 365.