Praktyczna rzecz. Aplikacja IKO PKO Banku Polskiego identyfikuje odbiorców przelewu na telefon BLIK

Klienci PKO Banku Polskiego, używający aplikacji IKO, mogą teraz łatwo zidentyfikować, komu da się wysłać pieniądze wprost z książki adresowej smartfona przez BLIK.

Przelewy na telefon BLIK jeszcze prostsze

Przelewy pieniężne na telefonem przy pomocy BLIKA są o tyle bezproblemowe, że nie musimy znać numeru konta bankowego odbiorcy, by środki na nie trafiły. Wystarczy, że mamy numer telefonu odbiorcy i jego bank wspiera taki rodzaj przekazywania pieniędzy. Potrzebna jest także odpowiednia konfiguracja konta.

Aby odbierać przelewy na numer telefonu BLIK, użytkownik musi zarejestrować swój numer telefonu w usłudze przelew na telefon BLIK, czyli powiązać go ze swoim rachunkiem bankowym – robi to w aplikacji banku. Taka osoba będzie oznaczana na liście kontaktów podczas wyboru odbiorcy przelewu na telefon, za pomocą etykiety BLIKA.

W ten sposób możemy uniknąć czasochłonnego przekazywania sobie numerów konta i wpisywania go w polecenie przelewu w aplikacji bankowej. Powyższa metoda gwarantuje, że odbiorca otrzyma przesłane środki właściwie natychmiastowo.

Istotne jest to, że dane o oznaczeniu osób są przetwarzane przez bank tylko w bieżącym celu realizacji usługi. Bank nie ma dostępu do listy kontaktów użytkownika IKO. Są też limity przesyłania środków. Dzienny limit przelewów na telefon BLIK w aplikacji IKO to 1000 złotych, a jednorazowo klient może przesłać maksymalnie 500 złotych.

Oczywiście powyższy sposób na przesyłanie środków to nie pomysł twórców aplikacji IKO. Podobne rozwiązania działają już w mBanku czy Aliorze. Przy okazji warto wspomnieć, że BLIK jest już dostępny w kolejnej instytucji – Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Nowości w IKO to nie tylko BLIK na telefon

Identyfikacja odbiorców przelewu na telefon BLIK to nie jedyna nowość, jaka pojawi się w aplikacji PKO Banku Polskiego. Oprócz tego, część operacji bankowych będzie można potwierdzać biometrią, na przykład odciskiem palca lub skanem twarzy.

Dodatkowo, bilety warszawskiej komunikacji będzie można od 2 kwietnia kasować za pomocą kodu QR. Kody QR są umieszczane w górnej części pojazdu, naprzeciwko drzwi wejściowych. Natomiast w metrze znajdują się przed bramkami biletowymi oraz przy windach. Pasażer musi zeskanować kod QR od razu po wejściu do autobusu lub tramwaju, a w przypadku przejazdu metrem – przed przekroczeniem linii bramek lub przed wejściem do windy. Nie jest do tego potrzebna żadna zewnętrzna aplikacja do kodów QR – wystarczy apka bankowa IKO.