Twój OnePlus Nord się przegrzewa? Koniecznie pobierz tę aktualizację

Chyba jednym z najgorszych doświadczeń dla fana mobilnych technologii jest użytkowanie smartfona, który regularnie się przegrzewa. Producenci urządzeń nie są w stanie zdalnie naprawić błędów konstrukcyjnych, ale mogą ratować sytuację przez aktualizacje oprogramowania. Zupełnie jak dla modelu OnePlus Nord.

Pozbyć się palącego problemu

Do dziś pamiętam doniesienia o przegrzewającym się procesorze Qualcomm Snapdragon 810 sprzed kilku lat. Modele smartfonów, które były w niego wyposażone, rzeczywiście musiały radzić sobie ze zwiększonymi temperaturami, ale producenci smartfonów nie mogli pozwolić sobie na pominięcie tego flagowego układu, jeśli chcieli uchodzić za firmy wykorzystujące najbardziej wydajne podzespoły.

Reklama

OnePlus Nord Gray Ash (źródło: OnePlus)

Historia z OnePlus Nord jest nieco inna, bo Snapdragon 765G wcale nie pretenduje do miana najbardziej wydajnego chipsetu na rynku, a mimo to wciąż potrafi się przegrzewać. Problem jest na tyle powszechny, że producent postarał się o wydanie łatki oprogramowania, która ma zmienić nieco system pracy procesora tak, by nie groziło mu „łapanie” zbyt wysokich temperatur.

Aktualizacja Oxygen OS 11.1.4.4 dla OnePlus Nord

W weekend na forum OnePlusa pojawiła się krótka notka o udostępnieniu aktualizacji systemu Oxygen OS w wersji 11.1.4.4. Ma ona na celu wyeliminowanie kilku powtarzających się usterek. Jej instalacja wpłynie na cykl życia baterii (ma ulec poprawie), a także będzie w stanie poradzić sobie ze wspomnianym problemem, związanym z przegrzewaniem. Zawiera też kilka zmian w nakładce systemowej, które powinny pomóc, jeśli zauważyliśmy, że telefon ma tendencję do gubienia powiadomień. Użytkownicy OnePlus Nord dostaną przy okazji spóźnione, czerwcowe poprawki bezpieczeństwa.

Termin udostępnienia aktualizacji w trybie Over-The-Air jest zależny od regionu. OnePlus dystrybuuje łatkę stopniowo, więc informacja o możliwości jej pobrania powinna pojawić się na naszych smartfonach w ciągu kilku dni. Firma zaleca, żeby na paczkę aktualizacyjną zarezerwować przynajmniej 3 GB miejsca w pamięci urządzenia.