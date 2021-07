Mistrz selfiaków. Wiemy, ile kosztuje vivo V21 5G z aparatem do selfie 44 Mpix

Vivo ogłosiło wprowadzenie do Europy pierwszego przedstawiciela serii V, skupionej na dostarczaniu możliwie najlepszych aparatów do selfie w smartfonach. To dlatego vivo V21 5G ma matrycę 44 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Wkrótce do kupienia w Polsce.

Selfie przede wszystkim

Nowy vivo V21 5G to idealny smartfon dla tych, którzy częściej robią zdjęcia za pomocą aparatu przedniego niż tylnego. Choć zwykle terminu „aparat główny” używamy w odniesieniu do zestawu fotograficznego zlokalizowanego na pleckach smartfona, w nowym vivo jest inaczej.

Reklama

W vivo smartfony są projektowane wokół stylu życia naszych konsumentów, a ponieważ żyjemy w świecie online i coraz więcej tam udostępniamy, postawiliśmy przednią kamerę na pierwszym miejscu i wprowadziliśmy innowacje, aby pomóc użytkownikom tworzyć doskonałe ujęcia. Nowy V21 5G został stworzony z myślą o świecie, w którym interakcja za pośrednictwem wideo jest nieodłączną częścią życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Dlatego zrobiliśmy zdecydowany krok naprzód i na nowo zdefiniowaliśmy standard dla przednich kamer smartfonów, łącząc optycznie stabilizowany 44-megapikselowy przedni aparat z wyjątkowymi funkcjami, dzięki czemu konsumenci mogą się zaprezentować na jak najlepszych ujęciach. Michał Opłocki, Senior Go-To-Market Manager w vivo

Przedni aparat w vivo V21 5G rzeczywiście ma sporo do zaoferowania. 44-megapikselowa matryca z optyczną stabilizacją obrazu w połączeniu z elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS), trybem AI Night Portrait, autofokusem i inteligentnym systemem przedniej lampy Dual Selfie Spotlight, tworzy połączenie, obok którego fani vlogów i zdjęć portretowych nie mogą przejść obojętnie. Sam system doświetlania kadrów jest interesujący – łączy delikatne światło ekranu oraz wbudowaną przednią lampę błyskową, by zapewnić komfort fotografowania i filmowania w nocy.

Z tyłu smartfona znajdziemy 64-megapikselowy aparat z systemem OIS, wspierany przez zestaw aparatów pomocniczych do wykonywania zdjęć szerokokątnych (8 Mpix) i bardziej złożonych ujęć, a także do makrofotografii (2 Mpix). Możliwości foto uzupełnia odpowiednie oprogramowanie, na przykład pozwalające na rejestrowanie obrazów jednocześnie z dwóch aparatów – przedniego i tylnego.

Ponieważ większość smartfonów, które debiutują w ostatnich tygodniach, mają zintegrowany modem 5G, nie inaczej jest w przypadku nowego vivo. W gruncie rzeczy jest to znany z Dalekiego Wschodu vivo V21, tyle że z odblokowaną łącznością 5G. W połączeniu z wydajnością procesora MediaTek Dimensity 800U (2,4 GHz), 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej, tworzy to mix specyfikacji, pozwalający na szybie uruchamianie aplikacji i płynną obsługę urządzenia, z wykorzystaniem sieci nowej generacji. Bateria urządzenia o pojemności 4000 mAh ładowana jest w trybie FlashCharge z mocą 33 W. Treści wyświetlane są na ekranie AMOLED o przekątnej 6,44 cala. Sam wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+ (2404×1080 pikseli) i potrafi pracować z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Całość mieści się w obudowie o grubości 7,29 mm i wadze około 175 g.

Vivo V21 5G (źródło: Vivo)

Cena i dostępność vivo V21 5G

Nowy vivo V21 5G dostępny będzie w Polsce od 14 lipca 2021 r. w sugerowanej cenie detalicznej 1999 złotych. Na start sprzedaży, producent przygotował promocję, w ramach której klienci kupujący smartfon będą mogli otrzymać etui i słuchawki bezprzewodowe vivo Wireless Sport Lite w cenie urządzenia. Promocja obowiązuje we wszystkich kanałach sprzedaży do końca lipca lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowym bonusem jest to, że vivo oferuje dla wszystkich swoich modeli, w tym V21 5G, bezpłatną naprawę ekranu przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Oferta obejmuje smartfony kupione u oficjalnych partnerów vivo między 1 czerwca a 31 sierpnia 2021 r.