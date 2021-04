Nowy Vivo V21 ma procesor z modemem 5G, ale nie obsługuje sieci 5G. Za to ma OIS w 44 Mpix aparacie do selfie

Obsługa sieci 5G powoli staje się standardem w smartfonach ze wszystkich półek cenowych. Nowy Vivo V21 jednak jej nie zapewnia, mimo że na jego pokładzie znajduje się procesor z modemem 5G.

Nowy Vivo V21 ma procesor z modemem 5G, ale nie obsługuje sieci 5G

Vivo zaprezentowało dziś w sumie trzy smartfony z serii V21 – oprócz Vivo V21, również Vivo V21 5G i Vivo V21e. Elementem wyróżniającym całą trójkę niewątpliwie jest aparat do selfie o rozdzielczości aż 44 Mpix. Co więcej, w modelach V21 i V21 5G jest on wspierany przez optyczną stabilizację obrazu, a także dwie diody doświetlające, które ukryte są w ramce nad wyświetlaczem. Producent oferowane przez nie doświetlenie określa marketingowo funkcją Dual Selfie Spotlight (można z niej korzystać też podczas kręcenia wideo).

De facto Vivo V21 i Vivo V21 5G to właściwie jeden i ten sam smartfon – jedyną różnicą jest to, że tylko drugi z ww. modeli oferuje obsługę sieci piątej generacji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że oba wyposażono w dokładnie ten sam procesor MediaTek Dimensity 800U, który ma na pokładzie modem 5G. Vivo zatem musiało „wyłączyć” obsługę 5G lub/i inaczej zaprojektować anteny, lecz tego nie jesteśmy w stanie już dostrzec na przygotowanych przez producenta grafikach.

To pierwszy taki przypadek – wcześniej żadna firma nie zdecydowała się „wyłączyć” obsługi sieci piątej generacji w smartfonie z procesorem MediaTeka. Co ciekawe, Vivo posunęło się do czegoś podobnego już drugi raz, aczkolwiek za pierwszym razem miało to miejsce w modelu iQOO 3 z układem Qualcomm Snapdragon 865.

Specyfikacja Vivo V21 5G, podobnie jak wersji nieobsługującej sieci piątej generacji, obejmuje również m.in. 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2404×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i ekranowym czytnikiem linii papilarnych, 8 GB RAM, 128 GB pamięci flash typu UFS 2.2, potrójny aparat 64 Mpix z OIS + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle i akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W.

Cena Vivo V21 została ustalona w Malezji na 1599 ringgitów (równowartość ~1480 złotych). Sprzedaż tego smartfona rozpocznie się w tym kraju 5 maja 2021 roku. Producent nie ujawnił natomiast, ile będzie kosztować wersja z dopiskiem „5G”.

Na ten moment nie wiemy też, czy najnowsze smartfony Vivo z serii V21 będą dostępne w Europie.