Jesteś w Orange? Odbierz sobie darmowe 5 GB internetu. Z kolei w T-Mobile zniżka na… piłkę nożną

Oto nowa dostawa promocji z Orange i T-Mobile! Od Pomarańczowych dostaniemy darmowe gigabajty do wykorzystania w nadchodzących dniach, zaś Magentowi liczą na to, że będzie chciało nam się biegać za piłką do nogi.

5 GB internetu za darmo od Orange

Tydzień w tydzień, każdej środy, abonenci Orange mogą odbierać w aplikacji Mój Orange prezent od operatora. Znajdziemy go w zakładce „Dla Ciebie”. Zwykle mamy do czynienia z bezpłatnym pakietem internetu i nie inaczej jest tym razem. Chętni otrzymają paczkę 5 GB.

Prezent dostępny jest dla klientów abonamentowych Orange. Warto wcześniej sprawdzić, kiedy kończy nam się bieżący okres rozliczeniowy, bowiem pakiet wykorzystamy tylko do jego końca. Bonus będzie widoczny w aplikacji do najbliższej środy. Tego dnia zostanie zastąpiony kolejnym prezentem.

20% rabatu na zakup piłki od T-Mobile

T-Mobile w ramach akcji „Happy Fridays” oddaje w ręce klientów sieci 20-procentowy rabat na wszystkie piłki firmy adidas w sklepie R-GOL.com. W ten sposób możemy zaopatrzyć się w oficjalną piłkę EURO 2020 wyraźnie taniej.

Kod na sportowy gadżet można odebrać od 9 do 11 lipca (do końca dnia) w aplikacji „Mój T-Mobile” albo poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „HF” na numer 80800. W wiadomości zwrotnej użytkownik otrzyma kod rabatowy, który należy wpisać na stronie r-gol.com/pilki-nozne-adidas. Bonus można wykorzystać aż do 18 lipca br. Każdy klient z promocji może skorzystać tylko jeden raz.