Pospiesz się, a dostaniesz za darmo nawet 15 GB internetu od Orange

Gdzie dają internet za darmo? W Orange! Wybrani klienci mogą liczyć nawet na 15 GB całkowicie bezpłatnego transferu danych. Trzeba się jednak pospieszyć, aby wykorzystać tę okazję w 100%.

Mamy tu do czynienia z kolejną kumulacją promocji tego operatora. Wybrani klienci mogą otrzymać w sumie nawet 15 GB internetu za darmo, jeśli tylko spełnią ustalone warunki.

Nawet 15 GB internetu za darmo od Orange. Jak odebrać?

Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy mają szansę otrzymać bezpłatny pakiet 5 GB, który jest dostępny już od wczoraj. To właśnie w środę reprezentacja Polski rozegrała (niestety swój ostatni na EURO 2020) mecz ze Szwedami. I chociaż przegrała to spotkanie, to Orange „na pocieszenie” umożliwia włączenie wspomnianej przed chwilą paczki danych.

Aby odebrać bezpłatny pakiet 5 GB internetu, należy wysłać SMS o treści DZIEKUJEMY na numer 233. Jeśli natomiast ktoś korzysta z oferty Flex, wówczas kod o takiej samej treści musi wpisać w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”. Bonusowa paczka danych będzie ważna przez trzy dni od jej uruchomienia.

Trzeba jednak się pospieszyć, ponieważ bezpłatny pakiet 5 GB od Orange można włączyć jeszcze tylko dziś, do godziny 20:05.

Trochę więcej czasu jest natomiast na odebranie drugiej transzy bezpłatnych gigabajtów. I to dwa razy większej, bowiem równie darmowa paczka ma w tym przypadku aż 10 GB. Jest to kolejna promocja, przygotowana w ramach akcji Środy z Mój Orange.

Klienci, którzy korzystają z ofert mobilnych na abonament, mogą odebrać bonus we wspomnianej przed chwilą aplikacji (dostępnej na Androida i iOS), aczkolwiek pod warunkiem, że zalogują się do niej z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła do konta. Aby otrzymać pakiet 10 GB internetu za darmo, należy przejść do zakładki „Dla Ciebie” i dotknąć odpowiedni baner.

Jak zostało wspomniane, klienci mają więcej czasu na odebranie tego bonusu od Orange, bo aż do 29 czerwca 2021 roku, tj. do najbliższego wtorku. Dodatkowy pakiet internetu będzie ważny do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Regulamin „Środy z Mój Orange” (PDF)