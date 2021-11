Operatorzy telekomunikacyjni rozdają prezenty! 100 złotych od Plusa i 100 GB od Plusha

Ponieważ rozpoczęcie listopada mamy już za sobą, operatorzy komórkowi ruszają z promocjami świątecznymi. Na pierwszy ogień idzie Plus, który w swoich ofertach na kartę oferuje spore pakiety w prezencie.

Reklama

100 złotych za darmo w Plus na kartę

Od 3 listopada do 31 stycznia 2022 roku w Plusie na kartę można skorzystać z promocji, dzięki której zyskamy w sumie 100 złotych do wykorzystania na rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz transmisję danych w Polsce.

Oczywiście są pewne ograniczenia i wymagania, ale przy tak korzystnym prezencie, warto się zakręcić wokół tematu. Najważniejsze jest chyba to, że promocja kierowana jest do nowych użytkowników taryf Plus Elastyczna na Kartę oraz Prosto na Kartę.

Reklama

Poza tym, należy postąpić dokładnie według następującego schematu działania:

kupujemy i aktywujemy kartę w okresie trwania promocji, wysyłamy SMS o treści 100zl pod numer 80600.

Właściwie to wszystko. Plus przyzna nam dwa pakiety po 50 złotych, ważne przez 30 dni. Drugi pakiet zostanie aktywowany zaraz po wygaśnięciu ważności pierwszego. Jeśli chcemy zagłębić się w dodatkowe detale, odsyłam do Regulaminu promocji.

100 GB za darmo w Plush na kartę i w abonamencie

W Plushu mamy do czynienia z promocją dzięki której zyskują zarówno posiadacze taryf na kartę, jak i abonenci. Dla abonentów darmowe 100 GB udostępniane jest tym, którzy podpiszą nową umowę lub przedłużą dotychczasową (w opcjach 25, 30, oraz 50 złotych miesięcznie na 24 miesiące). Świąteczne 100 GB przyznawane jest na całą długość umowy, a gigabajty zużywane są dopiero po wykorzystaniu pakietu podstawowego.

Prezent dla korzystających z oferty na kartę jest prostszy do przejęcia. Wystarczy kupić nowy numer w Plushu i mieć aktywne konto. Wtedy wysyłamy SMS o treści 100GB pod numer 80600. Pakiet przyznawany jest na 30 dni. Więcej informacji znajdziemy w Regulaminie.

Miłego użytkowania pakietów!