Virgin Mobile po raz kolejny rozdaje nowym klientom pakiet 100 GB internetu za darmo. Podobny mogą również włączyć obecni, ale już nie za darmo.

Wakacje to czas, kiedy szczególnie przydaje się duży pakiet internetu, ponieważ większość czasu spędzamy poza domem. Operatorzy doskonale zdają sobie z tego sprawę i dlatego na przykład klienci sieci Plush mogą otrzymać paczkę nawet ponad 200 GB za zaledwie 20 złotych. Nie mniej atrakcyjną ofertę przygotował również Virgin Mobile, który od niedawna należy do Play.

Reklama

100 GB dla klientów Virgin Mobile. Za darmo albo za 10 złotych

Co ważne, z wakacyjnej oferty mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci, aczkolwiek na nieco innych zasadach. W pierwszym przypadku osoby, które kupią nowy starter lub przeniosą swój obecny numer, otrzymają całkowicie za darmo pakiet 100 GB, ważny przez 30 dni. Po tym okresie automatycznie odnowi się on w promocyjnej cenie 10 złotych. I to nie tylko raz, a dwukrotnie, co oznacza, że klient otrzyma w sumie aż 300 GB za jedyne 20 złotych.

źródło: Virgin Mobile

Jak jednak zostało wspomniane już na wstępie, z przygotowanej przez operatora promocji mogą skorzystać również obecni klienci, z tą różnicą, że zapłacą 10 złotych za pierwszy pakiet 100 GB. W ich przypadku również odnowi się on automatycznie dwa razy, zatem summa summarum zapłacą 30 złotych za łącznie 300 GB internetu. To nie mniej korzystna oferta, szczególnie że daje swobodę dostępu do sieci w każdym miejscu i o każdej porze.

Promocja dostępna jest dla klientów Virgin Mobile do 30 września 2021 roku. Jak to nazywa operator, „wakacyjne GB” można wykorzystać najpóźniej do 30 października 2021 roku. Aby skorzystać z oferty, należy wstukać na klawiaturze telefonu krótki kod *222*2*100# i zatwierdzić zieloną słuchawką lub zalogować się na swoje konto w aplikacji bądź na oficjalnej stronie sieci Virgin Mobile i aktywować pakiet 100 GB za jej pośrednictwem.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć, że nowi klienci wcześniej muszą jeszcze doładować konto dowolną kwotą, ale co najmniej 20 złotych, jeżeli przynajmniej chcą mieć pieniądze na dwa pakiety (jak zostało bowiem napisane, każdy kosztuje 10 złotych).